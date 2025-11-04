Найбільший приватний постачальник нафтопродуктів РФ прогнозує дефіцит авіагасу

Після дефіциту бензину та ударів по НПЗ у Росії зростає ризик різкого подорожчання авіагасу, що загрожує авіації

Найбільший приватний постачальник нафтопродуктів у РФ «Пролеум» попередив про можливу кризу на ринку авіапального після нестачі бензину та зміни правил виробництва дизпального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

В Росії проблеми можуть з'явитися на ринку авіапального слідом за кризою на ринку бензину, де після ударів по нафтопереробних заводах виник дефіцит, а оптові ціни з початку року злетіли на 40-50%.

Керуючий партнер «Пролеуму» Максим Дяченко заявив, що уряд РФ пом’якшив вимоги до НПЗ, дозволивши виробляти зимове дизельне пальне із суміші літнього дизпального та керосину. Це може призвести до різкого зростання цін на авіагас, що створює ризики для авіації.

За даними джерел РБК, на нараді у віцепрем’єра Олександра Новака обговорювали можливість обмежити зростання цін на авіакеросин, як це вже зроблено для бензину.

На відміну від бензину, оптові ціни на авіапальне зараз нижчі, ніж на початку року – 79 650 рублів за тонну проти 82 412 рублів. Втім, з вересня авіагас подорожчав на 11% і наразі коштує близько 8 тис. рублів за тонну.

Нагадаємо, що вартість бензину в Росії встановила рекорд, збільшившись на 2,58% у вересні 2025 року – найвищий показник з 2018 року. Річний ріст цін на паливо склав 12,73%, що стало максимальним значенням за останні 14 років.

Російська Федерація може до кінця року опинитися залежною від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.

Росія намагається будь-яким способом збувати продукцію нафтопереробної промисловості, яка залишається головним джерелом «нафтових доларів» для державного бюджету. Близько 40% цих коштів Кремль витрачає на війну проти України та утримання силових структур.