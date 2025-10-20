Речник Путіна розкрив ставлення Кремля до ймовірних поставок Tomahawk Україні

Пєсков підтвердив контакти із США на експертному рівні щодо поставок Tomahawk Україні

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль уважно стежить за заявами американської сторони щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він підтвердив, що з цього питання між Москвою та Вашингтоном ведуться контакти на робочому, експертному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков відповів, чи отримала Росія від США офіційне підтвердження про неможливість постачання ракет Tomahawk, чи Москва орієнтується лише на публічні заяви, зокрема, президента США Дональда Трампа та публікації ЗМІ.

«На цей рахунок не може бути якихось офіційних повідомлень. Ми чуємо, слухаємо заяви на цей рахут, так і орієнтуємося», – сказав речник Путіна.

Він додав, що, окрім публічного поля, нібито «також є контакти і на робочому, експертному рівні, де є можливість обмінюватися позиціями».

Речник російського диктатора цим підтвердив, що питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk є предметом обговорення між російською та американською сторонами на закритих робочих каналах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським не оголосив про надання ракет Tomahawk. Водночас європейські лідери, які мають цю далекобійну зброю, хочуть звернутися до американського лідера з проханням надати її Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є «томагавки». Питання ж не просто в «томагавках» як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях. Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації... Ми разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки», – розповів Зеленський.

Очільник держави наголосив на тому, що росіяни бояться далекобійної зброї, тому світовим лідерам необхідно працювати над цим питанням та вибудовувати спільну позицію.