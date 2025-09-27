Головна Спорт Новини
Україна вже здобула 44 нагороди на чемпіонаті світу з параплавання

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Андрій Трусов продовжує підтверджувати свій рівень й вкотре виборю золото світової першості

Українці вибороли 14 золотих медалей на чемпіонаті світу з параплавання

Збірна України з паралімпійського плавання продовжує успішні виступи на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Андрій Трусов продовжує підтверджувати свій рівень й вкотре виборю золото світової першості. Цього разу українець став найкращим на дистанції 50 м вільним стилем у класі S7.

Друге золото дня до нашої скарбнички приніс 17-річний Артем Олійник, який став найкращим у класі S5 на дистанції 200 м вільним стилем.

В активі Дениса Остапченка вчора єдине для нашої команди срібло. Виборов він його у фіналі 200-метрівки вільним стилем (клас S3). Вероніка Коржова фінішувала третьою на дистанції 100 метрів брасом у класі SB6.

Медаль бронзового гатунку на дистанції 100 м вільним стилем у класі S10 здобув Ігор Німченко. На дистанції 100 метрів на спині у класі S11 бронзу виборов Данило Чуфаров. Третім на фініші 50-метрівки на спині у класі S1 став Антон Коль.

Перед останньою фінальною сесією Чемпіонату світу в активі України 44 нагороди.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

