Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Період дискваліфікації Егле – з 1 березня 2025 по 31 жовтня 2026 року

Егле у складі збірної Австрії виграла бронзу на Олімпіаді-2018 та срібло на Олімпіаді-2022 в естафеті

Дворазова призерка Олімпіади, чемпіонка світу та багаторазова чемпіонка Європи з санного спорту Мадлен Егле дискваліфікована на 20 місяців за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

27-річна спортсменка з Австрії допустила три порушення щодо надання інформації про своє місцезнаходження протягом 12 місяців.

«Спортсменка не спростовувала порушення антидопінгових правил і погодилася із діями, запропонованими ITA», – зазначає ІТА.

Період дискваліфікації Егле – з 1 березня 2025 по 31 жовтня 2026 року. Крім того, всі результати спортсменки з 1 березня 2025 року анулюються/

Егле у складі збірної Австрії виграла бронзу на Олімпіаді-2018 та срібло на Іграх-2022 в естафеті. У цьому ж виді програми змагань вона здобула золото чемпіонату світу 2021 року.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Санний спорт спорт допінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поєдинки на груповій стадії еFootball Mobile, що відбуватимуться у форматі «1 на 1», пройдуть 9-10 жовтня
Збірні України дізналися суперників у кваліфікації до чемпіонату світу з кіберфутболу
Сьогодні, 12:27
Тарас був багаторічним тренером збірних України на Іграх Нескорених та Warrior Games
На війні загинув тренер збірної України на Іграх нескорених Тарас Шпук
20 вересня, 23:07
Українці не залишилися без перемог на чемпіонаті світу з дзюдо
Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо
15 вересня, 16:38
Цими днями «Сокіл» відбув на серію товариських матчів за кордон
Київський «Сокіл» у наступному сезоні виступатиме в чемпіонаті Румунії – ЗМІ
29 серпня, 11:18
Незважаючи на поразку, «Полісся» встановило клубний рекорд у єврокубках
«Полісся» вилетіло з Ліги конференцій, поступившись «Фіорентині»
28 серпня, 23:12
Фокс є триразовою олімпійською чемпіонкою та 14-кратною чемпіонкою світу
Лікарі видалили пухлину триразовій олімпійській чемпіонці
28 серпня, 14:50
Біатлоніст зробив постріл із дробовика, куля зачепила 50-річного хрещеного батька спортсмена
Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного
28 серпня, 12:16
На початку серпня 22-річна американка Пейдж Джонс брала участь у літньому Гран-прі у Куршевелі
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
23 серпня, 15:56
Сергій Клевцов, не добираючи слів, розказав про місце Росії у світовій легкій атлетиці
«У дупі». Російський тренер розповів про місце РФ у світовій легкій атлетиці
22 серпня, 17:23

Новини

Українці здобули п'ять нагород у перший день чемпіонату світу з параплавання
Українці здобули п'ять нагород у перший день чемпіонату світу з параплавання
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
Гол Судакова та перемога Сватка. Як пройшов вікенд легіонерів збірної України з футболу
Гол Судакова та перемога Сватка. Як пройшов вікенд легіонерів збірної України з футболу
Українська кіберспортивна команда Navi виграла турнір в Угорщині
Українська кіберспортивна команда Navi виграла турнір в Угорщині

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua