Жаркова здобула третю золоту нагороду чемпіонату світу з фридайвінгу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Жаркова здобула третю золоту нагороду чемпіонату світу з фридайвінгу
Наталія Жаркова продовжує перемагати
фото: Ben Yavar

Жаркова стала чемпіонкою світу у всіх трьох дисциплінах, у яких змагалась

Українка Наталія Жаркова здобуває третю золоту нагороду на чемпіонаті світу з фридайвінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Останньою дисципліною турніру, де розігрували нагороду, стало занурення з постійною вагою в ластах.

Найкращий результат – 105 м – показали дві спортсменки. Перше місце розділили українка Наталія Жаркова та італійка Алессія Зеккіні.

Тож Жаркова стала чемпіонкою світу у всіх трьох дисциплінах, у яких змагалась.

Катерина Садурська з результатом 83 м посіла у зануренні в ластах 11-ту позицію.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

