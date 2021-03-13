Ф’юрі не вірить, що Усик здатен конкурувати в суперважкій вазі

Чемпіон світу за версією WBC має сумніви щодо перспектив українця серед визнаних майстрів

Тайсон Ф'юрі, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, не вірить, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зможе нав'язати конкуренцію зіркам суперважкої ваги.

Українець дебютував в цьому дивізіоні минулого року, і в непростому поєдинку здолав екс-претендента на титул Дерека Чісору.

«Взагалі-то я думав, що Чісора заслуговував на перемогу або в гіршому випадку нічиєї. В результаті Дерек програв, але якщо Усик зазнавав труднощів з суперником калібру Дерека, то як він збирається перемагати топ-бійців нашого дивізіону, - наводить слова Ф'юрі Boxingnews24. – Про себе скажу, що наступним моїм суперником може стати не володар чотирьох поясів Ентоні Джошуа, а Деонтей Уайлдер. У нас може вийти непогана трилогія».

Очікується, що наступним суперником Усика стане Джо Джойс. На кону цього поєдинку може стояти титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Ф'юрі й Джошуа ніяк не домовляться про бій. У час очікування, як зазначає Тайсон, він випиває по шість літрів пива на день.