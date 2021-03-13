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    Ф’юрі не вірить, що Усик здатен конкурувати в суперважкій вазі

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    Тайсон Ф'юрі любить пожартувати - Ф’юрі не вірить, що Усик здатен конкурувати в суперважкій вазі
    Тайсон Ф'юрі любить пожартувати
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу за версією WBC має сумніви щодо перспектив українця серед визнаних майстрів

    Тайсон Ф'юрі, чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, не вірить, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зможе нав'язати конкуренцію зіркам суперважкої ваги.

    Українець дебютував в цьому дивізіоні минулого року, і в непростому поєдинку здолав екс-претендента на титул Дерека Чісору.

    «Взагалі-то я думав, що Чісора заслуговував на перемогу або в гіршому випадку нічиєї. В результаті Дерек програв, але якщо Усик зазнавав труднощів з суперником калібру Дерека, то як він збирається перемагати топ-бійців нашого дивізіону, - наводить слова Ф'юрі Boxingnews24. – Про себе скажу, що наступним моїм суперником може стати не володар чотирьох поясів Ентоні Джошуа, а Деонтей Уайлдер. У нас може вийти непогана трилогія».

    Очікується, що наступним суперником Усика стане Джо Джойс. На кону цього поєдинку може стояти титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

    Ф'юрі й Джошуа ніяк не домовляться про бій. У час очікування, як зазначає Тайсон, він випиває по шість літрів пива на день.

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    Теги: Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон
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