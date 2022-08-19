Українка Лузан виграла «срібло» чемпіонату Європи з веслування

Людмила Лузан увійшла до десятки найкращих спортсменів України у 2021 році

Людмила Лузан поступилася тільки спортсменці із Іспанії

Українська каноїстка Людмила Лузан здобула нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Спортсменка з України стала другою в одиночному каное на дистанції 500 метрів.

Перемогу у чемпіонаті здобула іспанка Марія Корбера.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 триває у німецькому Мюнхені

Веслування на байдарках і каное 500 метрів

1. Марія Корбера (Іспанія) – 2.03,586

2. Людмила Лузан (Україна) – 2.05,096

3. Ванесса Тот (Хорватія) – 2.06,682

Додамо, що на минулорічному Чемпіонаті Європи Лузан виграла золото у цій дисципліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські спортсмени здобули п'ять нагород на чемпіонату світу-2022 з веслування на байдарках та каное, що проходив у Канаді. Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали срібними призерками у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 метрів (олімпійська дисципліна).

Додамо, що українська каноїстка Людмила Лузан увійшла до десятки найкращих спортсменів України у 2021 році.