Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українка Лузан виграла «срібло» чемпіонату Європи з веслування

Надія Клочко
glavcom.ua
Українка Лузан виграла «срібло» чемпіонату Європи з веслування
Людмила Лузан увійшла до десятки найкращих спортсменів України у 2021 році

Людмила Лузан поступилася тільки спортсменці із Іспанії

Українська каноїстка Людмила Лузан здобула нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Спортсменка з України стала другою в одиночному каное на дистанції 500 метрів.

Перемогу у чемпіонаті здобула іспанка Марія Корбера.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 триває у німецькому Мюнхені

Веслування на байдарках і каное 500 метрів

1. Марія Корбера (Іспанія) – 2.03,586

2. Людмила Лузан (Україна) – 2.05,096

3. Ванесса Тот (Хорватія) – 2.06,682

Додамо, що на минулорічному Чемпіонаті Європи Лузан виграла золото у цій дисципліні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські спортсмени здобули п'ять нагород на чемпіонату світу-2022 з веслування на байдарках та каное, що проходив у Канаді. Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали срібними призерками у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 метрів (олімпійська дисципліна).

Додамо, що українська каноїстка Людмила Лузан увійшла до десятки найкращих спортсменів України у 2021 році. 

Теги: спорт Людмила Лузан веслування на байдарках і каное

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова принесли п'ятнадцяту медаль збірній України на Олімпіаді
«Срібна» медаль в каное. Фініш і нагородження українок в яскравих фото
7 серпня, 2021, 08:50
Міжнародна федерація каное (ICF) дискваліфікувала результат росіян через вживання допінгу
Міжнародна федерація каное забрала у РФ звання чемпіона світу
24 липня, 14:34
Українські веслувальники здобули бронзову медаль Чемпіонату світу
Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді
8 серпня, 18:22

Новини

Українка Лузан виграла «срібло» чемпіонату Європи з веслування
Українка Лузан виграла «срібло» чемпіонату Європи з веслування
Гутцайт затвердив правила проведення футбольних змагань у воєнний час
Гутцайт затвердив правила проведення футбольних змагань у воєнний час
Україна здобула першу медаль на Євро-2022 у легкій атлетиці
Україна здобула першу медаль на Євро-2022 у легкій атлетиці
Внаслідок удару по гуртожитку в Харкові загинула матір української спортсменки 
Внаслідок удару по гуртожитку в Харкові загинула матір української спортсменки 
«Динамо» програло «Бенфіці» у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів
«Динамо» програло «Бенфіці» у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів
Маск збирається купити один із найтитулованіших футбольних клубів
Маск збирається купити один із найтитулованіших футбольних клубів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь
75K
Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
71K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
70K
Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів
61K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
53K
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома

Новини

Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Сьогодні, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Сьогодні, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Сьогодні, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Сьогодні, 16:12
Керівник пресслужби полку «Азов» вийшов на зв'язок з рідними
Сьогодні, 15:40
Масштаби руйнувань у областях, де тривають бойові дії. Банкова оновила дані
Сьогодні, 15:40

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту