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Україна завоювала сім нагород на чемпіонаті світу з академічного веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна завоювала сім нагород на чемпіонаті світу з академічного веслування
Станіслав Ковальов та Ігор Хмара здобули єдину для України нагороду в олімпійському виді програми

У 2023 році на чемпіонаті світу з академічного веслування розігруватимуться путівки на Олімпіадув Парижі

У чеському Рачице сьогодні, 25 вересня, завершився чемпіонат світу з академічного веслування.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, українська команда завершує змагання з сімома комплектами нагород.

Чемпіонами світу стали: 

  • Світлана Богуславська/Ярослав Коюда (академічне паравеслування, змішана двійка парна, клас PR2)
  • Роман Полянський (академічне паравеслування, одиночка, клас PR1)

«Бронзу» вибороли: 

  • Станіслав Ковальов/Ігор Хмара (академічне веслування, двійка парна легкої ваги, олімпійська дисципліна)
  • Анна Айсанова (академічне паравеслування, одиночка, клас PR2)
  • Андрій Сивих/Дмитро Херез (академічне паравеслування, двійка розпашна без стернового, клас PR3)
  • Дар'я Котик/Станіслав Самолюк (академічне паравеслування, змішана двійка парна, клас PR3)
  • Анна Шеремет (академічне паравеслування, одиночка, клас PR1)

Також цей чемпіонат світу став гарним випробуванням для наших спортсменів перед надважливим наступним сезоном – у 2023 році на чемпіонаті світу розігруватимуться путівки на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Теги: веслування чемпіонат світу Олімпіада

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