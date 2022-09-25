Україна завоювала сім нагород на чемпіонаті світу з академічного веслування

Станіслав Ковальов та Ігор Хмара здобули єдину для України нагороду в олімпійському виді програми

У 2023 році на чемпіонаті світу з академічного веслування розігруватимуться путівки на Олімпіадув Парижі

У чеському Рачице сьогодні, 25 вересня, завершився чемпіонат світу з академічного веслування.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, українська команда завершує змагання з сімома комплектами нагород.

Чемпіонами світу стали:

Світлана Богуславська/Ярослав Коюда (академічне паравеслування, змішана двійка парна, клас PR2)

Роман Полянський (академічне паравеслування, одиночка, клас PR1)

«Бронзу» вибороли:

Станіслав Ковальов/Ігор Хмара (академічне веслування, двійка парна легкої ваги, олімпійська дисципліна)

Анна Айсанова (академічне паравеслування, одиночка, клас PR2)

Андрій Сивих/Дмитро Херез (академічне паравеслування, двійка розпашна без стернового, клас PR3)

Дар'я Котик/Станіслав Самолюк (академічне паравеслування, змішана двійка парна, клас PR3)

Анна Шеремет (академічне паравеслування, одиночка, клас PR1)

Також цей чемпіонат світу став гарним випробуванням для наших спортсменів перед надважливим наступним сезоном – у 2023 році на чемпіонаті світу розігруватимуться путівки на Олімпіаду-2024 в Парижі.