Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бояться втечі спортсменів від мобілізації? РФ скасовує тренування і змагання за межами країни

Христина Жиренко
glavcom.ua
Бояться втечі спортсменів від мобілізації? РФ скасовує тренування і змагання за межами країни
Російські керівники вирішили не випускати спортсменів з країни

Влада РФ офіційно розглядає припинення тренувальних таборів як захід для підтримки спортивної індустрії, але...

Міністерство спорту Росії наказало державним органам призупинити тренувальні збори за кордоном, а також участь російських збірних у змаганнях за межами країни. 

Портал Inside the Games повідомляє, що це може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон, хоча влада офіційно розглядає припинення тренувальних таборів як захід для підтримки російської спортивної індустрії.

Повідомляється, що наразі це стосується лише тренувальних таборів і змагань, поїздку на які фінансувало Міністерство спорту.

Виконуючий обов’язки генерального секретаря Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов повідомив, що це не вплине на майбутні матчі чоловічої збірної, оскільки вони фінансуються самостійно.

Згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, російським спортсменам і національним командам заборонено брати участь у міжнародних видах спорту, але вони можуть грати в матчах проти союзників, включно з Білоруссю, Китаєм, Киргизстаном і Вірменію, а також проводити тренувальні табори.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів. 

Читайте також:

Теги: мобілізація росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін поклав в Україні кадрову армію, тепер планує покласти тисячі мобілізованих
Мобілізація не змінить хід війни – Росія вже програла
Сьогодні, 10:58
Україні потрібно ще більше зброї для перемоги над Росією
Банкова назвала зброю, яку чекає від Заходу після оголошення мобілізації в Росії
Сьогодні, 09:28
Росгвардія, швидше за все, матиме особливе навантаження
Британська розвідка повідомила, для чого Росія може використати мобілізацію
Сьогодні, 09:47

Новини

Бояться втечі спортсменів від мобілізації? РФ скасовує тренування і змагання за межами країни
Бояться втечі спортсменів від мобілізації? РФ скасовує тренування і змагання за межами країни
Окупанти вбили українського боксера: подробиці
Окупанти вбили українського боксера: подробиці
Сльози та овації: найвидатніший тенісист сучасності завершив кар'єру (фото, відео)
Сльози та овації: найвидатніший тенісист сучасності завершив кар'єру (фото, відео)
Понад 1700 уболівальників «Ліверпуля» подадуть до суду на УЄФА
Понад 1700 уболівальників «Ліверпуля» подадуть до суду на УЄФА
Молодіжна збірна України зазнала поразки на шляху до Євро-2023
Молодіжна збірна України зазнала поразки на шляху до Євро-2023
На допомогу ЗСУ: футболістка «Торребланки» виставила на аукціон медаль Євро-2022
На допомогу ЗСУ: футболістка «Торребланки» виставила на аукціон медаль Євро-2022

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
52K
Натяк Путіну? ЦРУ розкрило модель планування удару по лідеру Аль-Каїди
46K
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
20K
Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)
13K
«Мало не переворот»: дружина розповідає рашисту, що Путіна намагаються відсторонити (аудіо)
12K
Обстріли у Запоріжжі: знеструмлена електростанція, є поранені

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Вчора, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту