Бояться втечі спортсменів від мобілізації? РФ скасовує тренування і змагання за межами країни

Влада РФ офіційно розглядає припинення тренувальних таборів як захід для підтримки спортивної індустрії, але...

Міністерство спорту Росії наказало державним органам призупинити тренувальні збори за кордоном, а також участь російських збірних у змаганнях за межами країни.

Портал Inside the Games повідомляє, що це може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон, хоча влада офіційно розглядає припинення тренувальних таборів як захід для підтримки російської спортивної індустрії.

Повідомляється, що наразі це стосується лише тренувальних таборів і змагань, поїздку на які фінансувало Міністерство спорту.

Виконуючий обов’язки генерального секретаря Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов повідомив, що це не вплине на майбутні матчі чоловічої збірної, оскільки вони фінансуються самостійно.

Згідно з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, російським спортсменам і національним командам заборонено брати участь у міжнародних видах спорту, але вони можуть грати в матчах проти союзників, включно з Білоруссю, Китаєм, Киргизстаном і Вірменію, а також проводити тренувальні табори.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.