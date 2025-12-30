Головна Спорт Новини
search button user button menu button

14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»
У грудні Васьковський був викликаний до юнацької збірної України U-15.

Васьковський є вихованцем академії «Локомотива» (Київ)

Англійський «Ліверпуль» підписав контракт з футболістом збірної України U-15 Мирославом Васьковським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Ліверпуля».

Васьковський є вихованцем академії «Локомотива» (Київ). З 2022 року він виступав за «Аустрію» (Відень, Австрія).

У грудні Васьковський був викликаний до юнацької збірної України U-15.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українки опинилися у групі B5, де їхніми суперниками стали збірні Болгарії та Боснії і Герцеговини
Дівоча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (WU-17)
11 грудня, 12:03
На стадіоні повністю згоріла одна із трибун, а також було сильно пошкоджено штучне покриття поля
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
11 грудня, 15:44
«Нефтчі» з 59-річним Вернидубом (праворуч) підписав контракт терміном на півтора року
«Нефтчі», який очолює українець Вернидуб, підписав угоду про співпрацю з російським клубом
16 грудня, 11:17
Головним претендентом на здобуття звання найкращого гравця року є Усман Дембеле
Церемонія нагородження найкращих гравців року за версією ФІФА: де дивитися трансляцію
16 грудня, 12:36
Гру «Динамо» – «Ноа» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Динамо» – «Ноа»: де дивитися гру Ліги конференцій
18 грудня, 11:59
Однією з умов переходу Іллі Забарного до паризького клубу був продаж Матвія Сафонова, але цього не трапилося через кризу з воротарями
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
19 грудня, 16:11
Через законодавство Великої Британії наразі не сказано, хто саме може бути ключовою фігурою розслідування
Президент клубу АПЛ підозрюється в сексуальних злочинах
22 грудня, 01:01
Трагедія сталася 20 грудня
У Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал – ЗМІ
25 грудня, 10:57
Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі
«Мені треба посидіти, випити пива, вина...». Мілевський порівняв себе з Роналду
Вчора, 19:24

Новини

Найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки
Найвидатніший шахіст сторіччя отримав технічну поразку, бо збив фігури з дошки
14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»
14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»
Підсумки 2025 року: лідери збірної України з баскетболу за результативністю
Підсумки 2025 року: лідери збірної України з баскетболу за результативністю
Трубін увійшов до переліку найдорожчих голкіперів світу
Трубін увійшов до переліку найдорожчих голкіперів світу
Липовий зіграв результативний матч в чемпіонаті Румунії з баскетболу
Липовий зіграв результативний матч в чемпіонаті Румунії з баскетболу
50 років тому українець вперше був визнаний найкращим футболістом Європи
50 років тому українець вперше був визнаний найкращим футболістом Європи

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua