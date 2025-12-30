14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»

У грудні Васьковський був викликаний до юнацької збірної України U-15.

Англійський «Ліверпуль» підписав контракт з футболістом збірної України U-15 Мирославом Васьковським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Ліверпуля».

Васьковський є вихованцем академії «Локомотива» (Київ). З 2022 року він виступав за «Аустрію» (Відень, Австрія).

У грудні Васьковський був викликаний до юнацької збірної України U-15.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3