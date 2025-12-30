Підсумки 2025 року: лідери збірної України з баскетболу за результативністю
У 2025 році за збірну України з баскетболу зіграло 20 різних гравців
2025 рік для чоловічої національної збірної України з баскетболу ознаменувався не лише важливими матчами відбору, серією з п’яти перемог поспіль, а й яскравими індивідуальними виступами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У 2025 році за збірну України зіграло 20 різних гравців, і лише один з них (Павло Крутоус) завершив рік без набраних очок.
Особливої уваги заслуговує розігруючий захисник Олександр Ковляр, який видав один із найрезультативніших відрізків у сучасній історії збірної.
У матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Словаччини Ковляр набрав 33 очки, що стало найкращим показником в історії виступів збірної України саме у кваліфікаціях ЧС і другим результатом загалом.
Окрім цього, він ще раз подолав позначку у 30 очок у грі проти Грузії і набрав 28 очок проти Данії, закріпивши за собою статус головної атакувальної опції команди наприкінці 2025 року.
У цьому матеріалі підсумовуємо результативність гравців збірної України за вісім матчів року, зосередившись на загальній кількості очок та ефективності реалізації кидків.
Почнемо з загальної результативності – кількості очок, набраних гравцями у всіх матчах року. Тут якраз лідирує Олександр Ковляр, який набрав 126 очок, з яких 92 очка в останніх трьох матчах.
Головні індивідуальні перфоманси року в українському баскетболі
Топ-5 за набраними очками
- Олександр Ковляр – 126 очок
- В’ячеслав Бобров – 86 очок
- Іссуф Санон – 57 очок
- Іван Ткаченко – 53 очки
- Олександр Липовий – 49 очок
А ось за очками з гри кращий показник у В'ячеслава Кравцова. Загалом відзначимо, що відсоток реалізації очок з гри вищий переважно у форвардів та центрових.
Топ-5 за відсотком реалізації з гри (FG%)
- В’ячеслав Кравцов – 73,3% (11/15)
- Ростислав Новицький – 57,1% (12/21)
- В’ячеслав Бобров – 52,8% (28/53)
- Артем Ковальов – 52,4% (11/21)
- Артем Пустовий – 47,8% (11/23)
А ось якщо говорити за відсоток реалізації двоочкових, то тут в лідери вийшов Артем Ковальов, а у топ-5 увійшов Іссуф Санон.
Топ-5 за реалізацією двоочкових
- Артем Ковальов – 80,0% (8/10)
- В’ячеслав Кравцов – 73,3% (11/15)
- В’ячеслав Бобров – 65,7% (23/35)
- Ростислав Новицький – 63,2% (12/19)
- Іссуф Санон – 61,1% (11/18)
У Санона та Ткаченка кращий відсоток реалізації три очкових кидків в цьому році.
Топ-5 за реалізацією триочкових
- Іван Ткаченко – 33,3% (12/36)
- Іссуф Санон – 33,3% (9/27)
- Олександр Липовий – 32,0% (8/25)
- Олександр Ковляр – 28,6% (12/42)
- В’ячеслав Бобров – 27,8% (5/18)
Завершуємо рейтингами точності з лінії штрафних кидків. Тут майже ідеальна статистика у Санона, який лише раз промахнувся.
Топ-5 за реалізацією штрафних
- Іссуф Санон – 88,9% (8/9)
- В’ячеслав Бобров – 83,3% (25/30)
- Артем Ковальов – 76,5% (13/17)
- Ростислав Новицький – 73,3% (11/15)
- Олександр Ковляр – 72,2% (26/36)
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
