До складу збірної України з волейболу може повернутися гравець топ-рівня – ЗМІ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
фото: Sir Safety Perugia Volley

На збірну України з волейболу може очікувати значне підсилення

Догравальник «Перуджі» Олег Плотницький може відновити свої виступи за збірну України з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua

Зазначається, що під час клубного чемпіонату світу Плотницький, який грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі», мав розмову з наставником збірної Раулем Лосано.

«Попередня домовленість про повернення догравальника «Перуджі» в збірну нібито досягнута. Принаймні, про це свідчить і голосування Лосано в опитуванні на найкращого волейболіста року», – йдеться у матеріалі

Нагадаємо, у березні Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

