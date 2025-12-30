До складу збірної України з волейболу може повернутися гравець топ-рівня – ЗМІ

На збірну України з волейболу може очікувати значне підсилення

Догравальник «Перуджі» Олег Плотницький може відновити свої виступи за збірну України з волейболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Зазначається, що під час клубного чемпіонату світу Плотницький, який грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі», мав розмову з наставником збірної Раулем Лосано.

«Попередня домовленість про повернення догравальника «Перуджі» в збірну нібито досягнута. Принаймні, про це свідчить і голосування Лосано в опитуванні на найкращого волейболіста року», – йдеться у матеріалі

Нагадаємо, у березні Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.

