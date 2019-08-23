Україна зазнала принизливої поразки на старті чемпіонату Європи з волейболу



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Українки виглядали проти бельгійок надто слабо CEV.eu

Наші дівчата протрималися у протистоянні з бельгійками годину з невеликим

Всього 73 хвилини тривав стартовий матч чемпіонату Європи з волейболу серед жінок між збірними України та Бельгії. Наші волейболістки не змогли скласти конкуренція суперницям, які начебто мали бути українській команді по зубах.

Чемпіонат Європи. Група В. Перший тур

Україна – Бельгія – 0:3 (10:25 19:25, 22:25)

Україна: Олександра Перетятько (1), Карина Денисова (2), Дорсман, Олеся Рихлюк (14), Ганна Степанюк (1), Трушкіна (4) – старт; Анастасія Карасьова – ліберо, Політанська (2), Юлія Герасимова, Анастасія Крайдуба (4), Надія Кодола (8). Тренер – Гарій Єґіазаров

Бельгія: ван де Вивер (4), Герботс (21), Собольска (4), Ґробельна (11), ван Ґестель (12), Марліс Янссенс (10) – старт; Рюйсшерт – ліберо, Ґоліят – ліберо, Штрайґір (1). Тренер – Ґерт ван де Брок

23 серпня. Лодзь. «Атлас-Арена». 280 глядачів

Наступний матч українки проведуть проти італійок 25 серпня. Саме цю команду назвав фаворитом групи тренер нашої збірної Гарій Єґіазаров.

Відзначимо, що в плей-оф чемпіонату Європи виходять чотири з шести збірних в кожній групі.