Український волейболіст побив рекорд в стрибках у висоту (відео)



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Олег Плотницький не збирається задовольнятися цим рекордом Фейсбук Олега Плотницького

Олег Плотницький демонструє, за рахунок чого він вважається одним із найперспективніших догравальників світового волейболу

21-річний капітан збірної України і новоспечений гравець одного з найсильніших клубів італійської Серії А «Перуджа» Олег Плотницький наочно продемонстрував, за рахунок чого при не найвидатнішому для свого амплуа зрості 193 сантиметри є одним із найталановитіших догравальників світового волейболу.

«Є нова висота – 165 см! Працюємо далі», - підписав Олег відео на власній сторінці в «Фейсбуку», на якому він з місця застрибує обома ногами на згадувану висоту.

Трохи згодом Олег розмістив інше відео, на якому він «качає» ноги на тренажері з навантаженням у двоє людей.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, о 20:00 чоловіча збірна України зіграє на виїзді зі збірною Чехії другий матч у рамках «Золотої Євроліги». У першому поєдинку наші волейболісти перемогли у Тампере 3:1 фінів.