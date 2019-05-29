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    Український волейболіст побив рекорд в стрибках у висоту (відео)

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    Олег Плотницький не збирається задовольнятися цим рекордом - Український волейболіст побив рекорд в стрибках у висоту (відео)
    Олег Плотницький не збирається задовольнятися цим рекордом
    Фейсбук Олега Плотницького

    Олег Плотницький демонструє, за рахунок чого він вважається одним із найперспективніших догравальників світового волейболу

    21-річний капітан збірної України і новоспечений гравець одного з найсильніших клубів італійської Серії А «Перуджа» Олег Плотницький наочно продемонстрував, за рахунок чого при не найвидатнішому для свого амплуа зрості 193 сантиметри є одним із найталановитіших догравальників світового волейболу.

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    «Є нова висота – 165 см! Працюємо далі», - підписав Олег відео на власній сторінці в «Фейсбуку», на якому він з місця застрибує обома ногами на згадувану висоту.

    Трохи згодом Олег розмістив інше відео, на якому він «качає» ноги на тренажері з навантаженням у двоє людей.

    Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, о 20:00 чоловіча збірна України зіграє на виїзді зі збірною Чехії другий матч у рамках «Золотої Євроліги». У першому поєдинку наші волейболісти перемогли у Тампере 3:1 фінів.   

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