Україна здобула 49 нагород на чемпіонаті світу з параплавання

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Андрій Трусов здобув чотири золоті нагороди чемпіонату світу

Україна завершила мундіаль на четвертому місці в медальному заліку

Україна завершила чемпіонат світу з параплавання з 49 нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

За підсумком усього чемпіонату світу-2025 українські параплавці мають у доробку 49 нагород: по 16 золотих і срібних та 17 бронзових. Таким чином збірна завершила мундіаль на четвертому місці в медальному заліку. В останній день на першу сходинку вирвалася Італія (18+17+11), залишивши позаду США та лідерів минулих днів – Китай.

Підсумковий медальний залік ЧС-2025 з параплавання: топ-10

  1. Італія – 18 золотих + 17 срібних + 11 бронзових (46 загалом)
  2. США – 18+6+11 (35)
  3. Китай – 17+9+7 (33)
  4. Україна – 16+16+17 (49)
  5. Сполучене Королівство – 15+14+11 (40)
  6. Бразилія – 13+16+10 (39)
  7. Австралія – 9+9+8 (26)
  8. Іспанія – 6+12+6 (24)
  9. Нідерланди – 5+4+5 (14)
  10. Німеччина – 5+2+3 (10)

Українські мультимедалісти ЧС-2025: топ-5

  1. Андрій Трусов – 4+0+0 (4)
  2. Анна Гонтар – 2+2+1 (5)
  3. Артем Олійник – 2+2+0 (4)
  4. Антон Коль – 2+0+1 (3)
  5. Олександр Комаров — 2+0+0 (1)

До української заявки цього року потрапив 51 спортсмен. З них 19 завершили чемпіонат із медалями. Найтитулованішим учасником у складі команди став Андрій Трусов, який переміг у кожному з чотирьох запливів, у яких брав участь. Крім того, у двох із них спортсмен встановив нові рекорди чемпіонатів світу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

