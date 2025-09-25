Російський чиновник, який нагороджував окупантів, балотується у виконком European Gymnastics

13 лютого 2025 року Філліпов (крайній праворуч) взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів

Вибори виконавчого комітету European Gymnastics відбудуться 29 листопада у Празі

Секретар Ради при Президентові Російської Федерації з розвитку фізичної культури та спорту та віце-президент Олімпійського комітету Росії Марат Філліпов увійшов до переліку кандидатів у члени виконкому Європейського гімнастичного союзу (European Gymnastics). Про це повідомляє «Главком».

13 лютого 2025 року Філліпов взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів спортивною премією «Герої нашого часу». Ця нагорода була заснована Паралімпійським комітетом Росії та рухом «Здоровое Отечество» з метою вшанування російських окупантів.

На початку заходу він зачитав вітальне звернення російського диктатора Володимира Путіна.

Marat Filippov reads Putin's greetings to Russian military personnel.



Filippov runs for European Gymnastics executive committee. pic.twitter.com/gQacZbhAUp — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 25, 2025

Вибори виконавчого комітету European Gymnastics відбудуться під час конгресу організації у Празі 29 листопада 2025 року. На сім місць у виконкомі претендують 19 кандидатів.

Від України у виконавчий комітет European Gymnastics балотується Ірина Блохіна.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».