Призер Олімпіади з карате Горуна: Більша частина населення України візьме в руки зброю

Українці готові відповісти на агресію

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате, українець Станіслав Горуна відреагував на визнання Росією так званих «ЛНР» та «ДНР» з подальшим введенням військ на Донбас.

«Привіт Світ! Друзі! Вас десятки тисяч і я відчуваю та бачу, як ви мене підтримуєте на кожних змаганнях в усіх боях за медалі і щиро бажаєте мені перемоги. Дякую.

Користуючись знайомством з вами, хочу, щоб ви знали, що зараз відбувається в Україні. Адже, можливо, новини, які чуєте та бачите ви, показують не все або ж взагалі тему війни в Україні не підіймають.

Можливо зараз тут, у мене вдома, в Україні, буде ще один бій і я, знову ж таки, хотів би відчувати вашу підтримку.

Тезисно.

1. Україна під загрозою повномасштабної війни з боку Росії. Російські війська перебували на території окупованих українських територій з 2014 року, зараз Росія ввела свої регулярні війська відкрито

2. Останніх 8 років ми безперервно перебуваємо в стані гібридних війни та окупації – Росія окупувала Крим, частину Луганської та Донецької областей. Україна перебуває під загрозою нападу по лінії кордону з Білоруссю, вздовж всього кордону з Росією, з боку Чорного моря та невизнаного Придністров’я. Вздовж майже 70% протяжності усього кордону України.

3. Причина нападу – імперські примхи російського керівника, підтримка хворих амбіцій російського президента російською елітою та мовчазна згода більшості російських громадян.

4. Росії не хоче бачити Україну незалежною, суверенною та демократичною європейською державою. Проте Україна як держава існувала ще тоді, коли про Росію і згадки не було.

Українська столиця – Київ – була заснована за 700 років до заснування російської. В України власна мова, територія, історія, менталітет та велике бажання триматись осторонь такого сусіда, як Росія.

5. Росія є країною-агресором, яка історично забирає чужі території – в її складі понад 20 народів, які колись були самостійними державами (Алтай, Бурятія, Адигея, Дагестан, Чечня, Татарстан та багато інших). У 2008 напад на Грузію, у 2014 – напад на Україну.

6. Росія є державою, котра порушує взяті на себе зобовʼязання: адже саме Росія є однією із трьох країн, які зобовʼязувались забезпечити мир України в обмін на відмову від ядерної зброї згідно з Будапештським меморандумом 1994 року (Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї)

7. Україна готова оборонятись при будь-якому сценарії військових подій. Не лише армія, але і більша частина населення України по всіх містах та селах візьме у руки зброю. Нехай кожен чужинець, який ступить на українську землю зі зброєю, буде готовий в цій землі залишитись назавжди!

8. Україна сильна як ніколи! Навіть 100-80 років тому радянський режим, застосовуючи голодомори, виселення, каторги та геноцид українського народу, не зумів знищити українців як націю. Тим більше цього не вдасться зробити зараз!

9. Слава Україні! Героям слава», – написав Горуна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

Зазначимо, торік Станіслав Горуна став на захист бронзової призерки Ярослави Магучіх, яка обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене.

Раніше легенда українського футболу, володар Золотого м'яча, екстренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на останні події – визнання Росією так званих «ЛНР» та «ДНР» із подальшим введенням російських військ на Донбас.

Нагадаємо, що раніше влада Великобританії закликала УЄФА перенести із Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів, який має пройти 28 травня 2022 року. Також португальський Спортинг на тлі російської агресії боїться їхати до Києва на матч Юнацької ліги УЄФА.