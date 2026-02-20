Головна Спорт Новини
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ковляр провів на майданчику 34 хвилини, набрав 12 очок, віддав 6 передач

У півфіналі команда українця здолала «Студентскі Центар»

Олександр Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У півфіналі команда українця здолала «Студентскі Центар» 97:60. Ковляр провів на майданчику 34 хвилини, набрав 12 очок (2/2 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), віддав 6 передач, зробив 2 перехоплення при 3 фолах.

Мадридський «Реал» пробився поки до півфіналу Кубка Іспанії, обігравши в чвертьфіналі «Валенсію»  100:70. Олексій Лень зіграв 10 хвилин, за які очок не набрав (0/1 двоочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу при 1 втраті та 3 фолах.

«Сабах» вийшов до півфіналу Кубка Азербайджану, здолавши «Губу» 113:76. Андрій Войналович відіграв 20 хвилин, набрав 11 очок (4/4 двоочкові, 1/2 триочкові), зробив 1 підбирання, 4 передачі, 2 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

