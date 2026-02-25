Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027

Збірна України посідає друге місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх

Номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі

Жіноча національна збірна України з баскетболу у березні проведе завершальні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша збірна під керівництвом Євгена Мурзіна збереться у Ризі 7 березня 2026 року, де буде готуватись до першого матчу у міжнародному вікні відбору.

Свій номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі, Латвія на майданчику Олімпійського центру Рімі. Гра відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом.

У рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України також зіграє з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві, Болгарія (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку, Азербайджан (початок матчу о 17:00).

Склад збірної України:

Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія). Перші тренери Тетяна Корота, Вікторія Большакова;

Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія). Перший тренер Людмила Іваненко;

Кристина Філевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Аіда Євтушенко;

Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль). Перші тренери Леонід Схабовський, Наталія Довгань;

Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція). Перший тренер Валерій Жартун;

Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія). Перші тренери Тетяна Ящук, Юлія Коптельова;

Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна). Перший тренер Ірина Іваніхіна;

Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна). Перший тренер Катерина Кливенок;

Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Катерина Побережна;

Карина Панчук (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Алла Бикова;

Анастасія Ковтун (Слованка, Чехія). Перший тренер Ірина Кленіна;

Юлія Гутевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Алла Пастушенко

Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія). Перші тренери Ганна Макарчук, Олена Федченко

Поліна Тупало (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер Скрипник Руслан

Наступного дня після номінально домашньої гри з Чорногорією наша команда вирушить до Болгарії, де зіграє перший виїзний матч кваліфікаційного вікна. Після першого вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх.

Відповідно до регламенту до наступного етапу вийдуть дві кращі команди нашого квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх групах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0