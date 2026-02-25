Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
Номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі
Жіноча національна збірна України з баскетболу у березні проведе завершальні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Наша збірна під керівництвом Євгена Мурзіна збереться у Ризі 7 березня 2026 року, де буде готуватись до першого матчу у міжнародному вікні відбору.
Свій номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі, Латвія на майданчику Олімпійського центру Рімі. Гра відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом.
У рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України також зіграє з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві, Болгарія (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку, Азербайджан (початок матчу о 17:00).
Склад збірної України:
- Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія). Перші тренери Тетяна Корота, Вікторія Большакова;
- Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія). Перший тренер Людмила Іваненко;
- Кристина Філевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Аіда Євтушенко;
- Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль). Перші тренери Леонід Схабовський, Наталія Довгань;
- Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція). Перший тренер Валерій Жартун;
- Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія). Перші тренери Тетяна Ящук, Юлія Коптельова;
- Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна). Перший тренер Ірина Іваніхіна;
- Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна). Перший тренер Катерина Кливенок;
- Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Катерина Побережна;
- Карина Панчук (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Алла Бикова;
- Анастасія Ковтун (Слованка, Чехія). Перший тренер Ірина Кленіна;
- Юлія Гутевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Алла Пастушенко
- Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія). Перші тренери Ганна Макарчук, Олена Федченко
- Поліна Тупало (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер Скрипник Руслан
Наступного дня після номінально домашньої гри з Чорногорією наша команда вирушить до Болгарії, де зіграє перший виїзний матч кваліфікаційного вікна. Після першого вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх.
Відповідно до регламенту до наступного етапу вийдуть дві кращі команди нашого квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх групах.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
