Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
Збірна України посідає друге місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх

Номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі

Жіноча національна збірна України з баскетболу у березні проведе завершальні матчі першого етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша збірна під керівництвом Євгена Мурзіна збереться у Ризі 7 березня 2026 року, де буде готуватись до першого матчу у міжнародному вікні відбору.

Свій номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі, Латвія на майданчику Олімпійського центру Рімі. Гра відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом.

У рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України також зіграє з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві, Болгарія (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку, Азербайджан (початок матчу о 17:00).

Склад збірної України:

  • Аліна Ягупова (Валенсія, Іспанія). Перші тренери Тетяна Корота, Вікторія Большакова;
  • Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія). Перший тренер Людмила Іваненко;
  • Кристина Філевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Аіда Євтушенко;
  • Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль). Перші тренери Леонід Схабовський, Наталія Довгань;
  • Олена Бойко (Протеас Вулас, Греція). Перший тренер Валерій Жартун;
  • Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія). Перші тренери Тетяна Ящук, Юлія Коптельова;
  • Ольга Алексейчик (Франківськ-Прикарпаття, Україна). Перший тренер Ірина Іваніхіна;
  • Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна). Перший тренер Катерина Кливенок;
  • Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Катерина Побережна;
  • Карина Панчук (Шаморін, Словаччина). Перший тренер Алла Бикова;
  • Анастасія Ковтун (Слованка, Чехія). Перший тренер Ірина Кленіна;
  • Юлія Гутевич (Будівельник, Україна). Перший тренер Алла Пастушенко
  • Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія). Перші тренери Ганна Макарчук, Олена Федченко
  • Поліна Тупало (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер Скрипник Руслан

Наступного дня після номінально домашньої гри з Чорногорією наша команда вирушить до Болгарії, де зіграє перший виїзний матч кваліфікаційного вікна. Після першого вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх.

Відповідно до регламенту до наступного етапу вийдуть дві кращі команди нашого квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх групах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

