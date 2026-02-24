Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк набрав три очки у грі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
Михайлюк у цьому сезоні зіграв за «Юту» у 46 матчах, проводячи на майданчику 23.5 хвилин
Фото: Reuters

«Юта» Михайлюка зіграла проти «Х'юстона»

У той час як гравці національної збірної України з баскетболу зібралися у Ризі для підготовки до матчів проти Іспанії у відборі на чемпіонат світу 2027, за океаном продовжують грати. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Матч «Мен Селтікс» українця Максима Шульги у G-Лізі не відбувся через несприятливі погодні умови.

У НБА «Юта» зіграла проти «Х'юстона» і поступилась 105:125. Святослав Михайлюк вийшов з лави, відіграв більше 10 хвилин, за які набрав 3 очка (1/1 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/1 штрафні), віддав 1 передачу.

Михайлюк у цьому сезоні зіграв за «Юту» у 46 матчах, проводячи на майданчику 23.5 хвилин. В середньому він набирає 8.9 очка, 2.5 підбирання, 1.9 передачі.

«Юта» знаходиться на 13-му місці в Західній конференції, вигравши 18 матчів з 58.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: НБА баскетбол Святослав Михайлюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи
Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії
10 лютого, 15:28
В Адріатичній лізі Ковляр зіграв в 15 матчах, в середньому граючи 18.7 хвилин, набираючи 7.3 очка
Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги
10 лютого, 11:15
Лень відіграв 24 хвилини, набрав 12 очок, зробив 4 підбирання
Лень відзначився вдалою грою у чемпіонаті Іспанії з баскетболу
9 лютого, 13:13
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 44 матчах
Михайлюк набрав 14 очок у грі НБА
6 лютого, 10:48
23-річний Шульга провів свій перший матч у складі «Бостон Селтікс»
Шульга став десятим українцем, який зіграв у матчі НБА
5 лютого, 12:45
Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
4 лютого, 16:40
Коваль зіграла 14 хвилин, набрала 8 очок, зібрала 9 підбирань, зробила 2 перехоплення, 3 блок-шота
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
2 лютого, 11:51
Перемога дозволила клубу Пустового відірватись від зони вильоту
Пустовий допоміг «Андоррі» здобути важливу перемогу в чемпіонаті Іспанії з баскетболу
1 лютого, 14:15
Україна підходить до гри з Іспанією із двома перемогами в двох матчах першого вікна відбіркового турніру
Визначилося місце проведення гри між баскетбольними збірними України та Іспанії
26 сiчня, 12:20

Новини

Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом
Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом
«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua