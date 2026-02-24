Михайлюк набрав три очки у грі НБА
«Юта» Михайлюка зіграла проти «Х'юстона»
У той час як гравці національної збірної України з баскетболу зібралися у Ризі для підготовки до матчів проти Іспанії у відборі на чемпіонат світу 2027, за океаном продовжують грати. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.
Матч «Мен Селтікс» українця Максима Шульги у G-Лізі не відбувся через несприятливі погодні умови.
У НБА «Юта» зіграла проти «Х'юстона» і поступилась 105:125. Святослав Михайлюк вийшов з лави, відіграв більше 10 хвилин, за які набрав 3 очка (1/1 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/1 штрафні), віддав 1 передачу.
Михайлюк у цьому сезоні зіграв за «Юту» у 46 матчах, проводячи на майданчику 23.5 хвилин. В середньому він набирає 8.9 очка, 2.5 підбирання, 1.9 передачі.
«Юта» знаходиться на 13-му місці в Західній конференції, вигравши 18 матчів з 58.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
