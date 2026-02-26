Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією

Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист

Іван Ткаченко: Іспанці завжди грають дуже швидко

Форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко у коментарі для «Суспільне Спорт» розповів про підготовку синьо-жовтих до матчів проти Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Ткаченко

Головним аспектом в підготовці до гри Ткаченко назвав роботу над швидкістю.

«Акцент на тренуваннях ми робимо на швидкості нашого суперника, тому що іспанці завжди грають дуже швидко. Вони виступають в найкращій лізі в Європі. Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист та намагатись зупинити їх», – заявив Ткаченко.

Він також прокоментував кадрові втрати нашої збірної.

«Нам звичайно важко через травму Юсуфа Санона, тому що він основний гравець нашої команди. Дуже прикро, що він не приїхав, але у нас є достатньо гравців. Повернувся Віталій Зотов, він повинен допомогти Олександру Ковляру на позиції. Також вони можуть грати одночасно на майданчику: Віталій буде грати першим номером, а Олександр – другим. Травма Максима Кличка – прикро. Він потенційно гарний гравець, але йому ще потрібно набратись досвіду», – сказав Ткаченко.

Розклад матчів збірної України

П'ятниця, 27 лютого 2026 року. 15:00. Україна – Іспанія (3-й тур)

Понеділок, 2 березня 2026 року. 21:30. Іспанія – Україна (4-й тур)

Турнірна таблиця групи А

Іспанія – 4 очки (2 матчі), +39 (різниця очок) Україна – 4 (2), +30 Данія – 2 (2), -27 Грузія – 2 (2), -42

До другого раунду кваліфікації ЧС-2027 відбираються топ-3 команд групи.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0