Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист

Іван Ткаченко: Іспанці завжди грають дуже швидко

Форвард збірної України з баскетболу Іван Ткаченко у коментарі для «Суспільне Спорт» розповів про підготовку синьо-жовтих до матчів проти Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Ткаченко

Головним аспектом в підготовці до гри Ткаченко назвав роботу над швидкістю.

«Акцент на тренуваннях ми робимо на швидкості нашого суперника, тому що іспанці завжди грають дуже швидко. Вони виступають в найкращій лізі в Європі. Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист та намагатись зупинити їх», – заявив Ткаченко.

Він також прокоментував кадрові втрати нашої збірної.

«Нам звичайно важко через травму Юсуфа Санона, тому що він основний гравець нашої команди. Дуже прикро, що він не приїхав, але у нас є достатньо гравців. Повернувся Віталій Зотов, він повинен допомогти Олександру Ковляру на позиції. Також вони можуть грати одночасно на майданчику: Віталій буде грати першим номером, а Олександр – другим. Травма Максима Кличка – прикро. Він потенційно гарний гравець, але йому ще потрібно набратись досвіду», – сказав Ткаченко.

Розклад матчів збірної України

  • П'ятниця, 27 лютого 2026 року. 15:00. Україна – Іспанія (3-й тур)
  • Понеділок, 2 березня 2026 року. 21:30. Іспанія – Україна (4-й тур)

Турнірна таблиця групи А

  1. Іспанія – 4 очки (2 матчі), +39 (різниця очок)
  2. Україна – 4 (2), +30
  3. Данія – 2 (2), -27
  4. Грузія – 2 (2), -42

До другого раунду кваліфікації ЧС-2027 відбираються топ-3 команд групи.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Іван Ткаченко баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клуб українок «Шаморін» поступився «П'єштянським Чайкам»
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Сьогодні, 11:59
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
24 лютого, 14:48
Михайлюк у цьому сезоні зіграв за «Юту» у 46 матчах, проводячи на майданчику 23.5 хвилин
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
24 лютого, 10:05
Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії»
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
16 лютого, 16:24
Ягупова провела на майданчику 23 хвилини, набрала 7 очок, зробила 4 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення
Ягупова набрала сім очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
9 лютого, 11:08
Грималюк за 28 хвилин набрала 15 очок, зробила 1 підбирання, 4 перехоплення
Грималюк набрала 15 очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
5 лютого, 14:38
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах НБА
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА
4 лютого, 11:52
Коваль зіграла 14 хвилин, набрала 8 очок, зібрала 9 підбирань, зробила 2 перехоплення, 3 блок-шота
Коваль набрала вісім очок та зібрала дев'ять підбирань у грі NCAA
2 лютого, 11:51
«Будучность» українця Ковляра здоубла чергову перемогу
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
28 сiчня, 14:59

Новини

«Самсунспор» – «Шкендія». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Самсунспор» – «Шкендія». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
«Лех» – КуПС. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Лех» – КуПС. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику
Роналду придбав 25% акцій іспанського клубу
Роналду придбав 25% акцій іспанського клубу
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua