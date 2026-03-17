Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба

Україні потрібна поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем в Дубліні

Україна точно фінішує третьою в своїй групі і чекатиме результатів матчів в інших групах

Національна жіноча збірна України з баскетболу сьогодні, 17 березня 2026 року, проведе заключний матч першого етапу відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2027 року – на виїзді проти Азербайджану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Зустріч Азербайджан – Україна відбудеться на паркеті Baku Sports Hall і почнеться о 17:00 за київським часом.

З турнірної точки зору ця гра не має жодного турнірного значення – Азербайджан стане останнім, Україна точно фінішує третьою в своїй групі і чекатиме розв'язки відбору.

Відповідно до формату, до наступного кола виходять два переможці груп і три найкращі команди серед тих, що посіли треті місця.

Всього на першому етапі 7 груп, а значить України має випередити щонайменше чотири збірні з інших груп. Матчі проти четвертих команд груп в розрахунок не йдуть.

Розглянемо ситуацію в інших групах і розповімо, які результати потрібні Україні, щоб пробитись до другого етапу відбору:

Група А

Третє місце займе збірна Ірландії, яка до останнього туру підходить з балансом перемог/поразок 0-3 і різницею -35 в матчах проти команд топ-2 групи.

Україні потрібна поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем в Дубліні. В першому колі Ірландія лише в овертаймі поступилась 86:93 Ізраїлю, який у відборі виграв всі п’ять матчів.

Група В

Тут третє місце можуть посісти Нідерланди та Словенія, які зіграють між собою в останньому турі. До очної зустрічі обидві команди підходять з показником 1-2 в матчах проти команд топ-3 (у Словенії різниця -25, у Нідерландів -26).

Україні потрібно, щоб або Словенія програла -22, або Нідерланди -21, тобто потрібна розгромна перемога однієї з команд. В першому колі Нідерланди обіграли Словенію 86:76.

Група С

На третє місце претендують Словаччина та Румунія. Словаччина йде другою, має показник 1-2 і різницю +17, тоді як у Румунії 0-3 і різниця -102 проти команд топ-3. В першому колі Словаччина обіграла Румунію 88:56.

Україні потрібна перемога Словаччини з будь-яким рахунком, або Румунії не більше ніж в 32 очка.

Група D

Третє місце в групі точно займає Швейцарія, яка програла всі три матчі проти команд топ-3 і має різницю -59.

Потрібна або поразка Швейцарії від Австрії в останньому турі, або у випадку перемоги швейцарок вони повинні це зробити з різницею не більше +12. В першому колі Австрія виграла у Швейцарії 97:78.

Група E

Наша група, де Україна гарантувала собі третє місце з показником 1-3 проти Болгарії та Чорногорії, а також різницею -47.

Група F

Найбільш заплутана група, де перед останнім туром Хорватія, Данія та Греція мають по три перемоги і дві поразки. Данія грає проти Греції, а Хорватія проти аутсайдера групи Північної Македонії.

Якщо Хорватія чи Данія опиняться на третьому місці, вони там будуть з показником 2-2 і точно будуть вище України. Єдиний для нас варіант – поразка Греції з різницею 33 очка або більше.

Група G

Ісландія грає з Португалією, якій в першому колі програла 70:100. Єдиний варіант, який не влаштовує Україну – поразка Португалії з різницею від 31 до 39 очок.

Доволі ймовірно, що команди, які посядуть треті місця у групах B та F, опиняться вище України, тоді як представники груп C та G – нижче.

Тому ключовою для України буде розв’язка в групах A та D. Для виходу до другого етапу відбору українській команді потрібні:

поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем

поразка Швейцарії від Австрії

Нагадаємо, чоловіча збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)