Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
Україні потрібна поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем в Дубліні

Україна точно фінішує третьою в своїй групі і чекатиме результатів матчів в інших групах

Національна жіноча збірна України з баскетболу сьогодні, 17 березня 2026 року, проведе заключний матч першого етапу відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2027 року – на виїзді проти Азербайджану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Зустріч Азербайджан – Україна відбудеться на паркеті Baku Sports Hall і почнеться о 17:00 за київським часом.

З турнірної точки зору ця гра не має жодного турнірного значення – Азербайджан стане останнім, Україна точно фінішує третьою в своїй групі і чекатиме розв'язки відбору.

Відповідно до формату, до наступного кола виходять два переможці груп і три найкращі команди серед тих, що посіли треті місця.

Всього на першому етапі 7 груп, а значить України має випередити щонайменше чотири збірні з інших груп. Матчі проти четвертих команд груп в розрахунок не йдуть.

Розглянемо ситуацію в інших групах і розповімо, які результати потрібні Україні, щоб пробитись до другого етапу відбору:

Група А

Третє місце займе збірна Ірландії, яка до останнього туру підходить з балансом перемог/поразок 0-3 і різницею -35 в матчах проти команд топ-2 групи.

Україні потрібна поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем в Дубліні. В першому колі Ірландія лише в овертаймі поступилась 86:93 Ізраїлю, який у відборі виграв всі п’ять матчів.

Група В

Тут третє місце можуть посісти Нідерланди та Словенія, які зіграють між собою в останньому турі. До очної зустрічі обидві команди підходять з показником 1-2 в матчах проти команд топ-3 (у Словенії різниця -25, у Нідерландів -26).

Україні потрібно, щоб або Словенія програла -22, або Нідерланди -21, тобто потрібна розгромна перемога однієї з команд. В першому колі Нідерланди обіграли Словенію 86:76.

Група С

На третє місце претендують Словаччина та Румунія. Словаччина йде другою, має показник 1-2 і різницю +17, тоді як у Румунії 0-3 і різниця -102 проти команд топ-3. В першому колі Словаччина обіграла Румунію 88:56.

Україні потрібна перемога Словаччини з будь-яким рахунком, або Румунії не більше ніж в 32 очка.

Група D

Третє місце в групі точно займає Швейцарія, яка програла всі три матчі проти команд топ-3 і має різницю -59.

Потрібна або поразка Швейцарії від Австрії в останньому турі, або у випадку перемоги швейцарок вони повинні це зробити з різницею не більше +12. В першому колі Австрія виграла у Швейцарії 97:78.

Група E

Наша група, де Україна гарантувала собі третє місце з показником 1-3 проти Болгарії та Чорногорії, а також різницею -47.

Група F

Найбільш заплутана група, де перед останнім туром Хорватія, Данія та Греція мають по три перемоги і дві поразки. Данія грає проти Греції, а Хорватія проти аутсайдера групи Північної Македонії.

Якщо Хорватія чи Данія опиняться на третьому місці, вони там будуть з показником 2-2 і точно будуть вище України. Єдиний для нас варіант – поразка Греції з різницею 33 очка або більше.

Група G

Ісландія грає з Португалією, якій в першому колі програла 70:100. Єдиний варіант, який не влаштовує Україну – поразка Португалії з різницею від 31 до 39 очок.

Доволі ймовірно, що команди, які посядуть треті місця у групах B та F, опиняться вище України, тоді як представники груп C та G – нижче.

Тому ключовою для України буде розв’язка в групах A та D. Для виходу до другого етапу відбору українській команді потрібні:

  • поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем
  • поразка Швейцарії від Австрії

Нагадаємо, чоловіча збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
16-річний російський веслувальник погорів на вживанні допінгу
16-річний російський веслувальник погорів на вживанні допінгу
Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі
Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу
Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу
Український голкіпер потрапив до збірної туру в Греції після божевільного матчу
Український голкіпер потрапив до збірної туру в Греції після божевільного матчу

Новини

