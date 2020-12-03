«Зоря» перемогла англійський «Лестер» у Лізі Європи (відео)

Луганці вирвали перемогу на останніх хвилинах

Луганська «Зоря» перемогла «Лестер» у п’ятому турі групового турніру Ліги Європи. Цей результат позитивний, особливо на тлі поразки від «лисиць» з рахунком 0:4 у стартовому турі. Та попри це з групи «Зоря» вибула достроково.

«Зоря» (Луганськ, Україна) – «Лестер Сіті» (Англія) – 1:0

Гол: 1:0 - Сайядманеш (84)

«Зоря»: Нікола Васіль – Денис Фаворов, Іванисеня, Абу Ганна, Циганикс – Владлен Юрченко (к), Владислав Кочергін, Назарина – Артем Громов (Михайло Перовіч, 90+3), Олександр Гладкий (Саядманеш, 81), Владислав Кабаєв. Тренер – Віктор Скрипник

«Лестер»: Денні Ворд – Рікарду Перейра (Люк Томас, 46), Вес Морґан (к) (Крістіан Фухс, 57), Чалар Сьоюнджю (Веслі Фофана, 17), Джеймс Джастін – Ндіді (Нампалі Менді, 56), Чудурі – Дженґіз Ундер, Денніс Прат (Джеймс Меддісон, 78), Гарві Барнс – Ігеаначо. Тренер – Брендон Роджерс

Судді: Еспен Ескас – Ітерланн, Ск’єсет (усі – Норвегія)

Попередження: Циганикс (32), Назарина (74) – Рікарду Перейра (42), Ігеаначо (45+1), Нампалі Менді (58)

3 грудня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». Без глядачів

«Зоря» виглядала доволі пристойно, втративши по прекрасній нагоді забити на початку кожного з таймів. Однак удар Владислава Кочергіна на початку матчу потягнув Денні Ворд, а Владлен Юрченко в другому таймі ударом головою поцілив у поперечину. В суперників схожий момент був наприкінці матчу, коли Нікола Васіль впорався з двома поспіль ударами від Келечі Ігеаначо і Джеймса Меддісона.

Переможний гол луганці забили на 84-й хвилині, коли 19-річний іранець Аллагяр Сайядманеш замкнув, котрий незадовго до того вийшов на заміну, замкнув простріл Дениса Фаворова справа.

В іншому матчі групи G «Браґа» на виїзді перемогла АЕК і слідом за «Лестером» гарантувала собі участь у плей-оф.

АЕК (Афіни, Греція) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – 2:4

Голи: 0:1 – Тормена (8). 0:2 – Рікарду Есґайю (10). 1:2 – Нельсон Олівейра (31). 1:3 – Рікарду Орта (45). 1:4 - Вандерсон Ґелено (84). 2:4 - Ставрос Васілантонопулос (89)

Таким чином, «Лестер» і «Браґа» мають по десять очок. «Зоря» з шістьма пунктами третя, АЕК з трьома - четвертий.

Останній тур, який відбудеться через тиждень, 10 грудня, перетворюється на формальність. У ньому «Зоря» зіграє в Португалії з «Браґою».