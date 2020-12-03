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    «Зоря» перемогла англійський «Лестер» у Лізі Європи (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; нічим не поступалася досвідченішому суперникові - «Зоря» перемогла англійський «Лестер» у Лізі Європи (відео)
    «Зоря» нічим не поступалася досвідченішому суперникові
    Світлина - ФК «Зоря»

    Луганці вирвали перемогу на останніх хвилинах

    Луганська «Зоря» перемогла «Лестер» у п’ятому турі групового турніру Ліги Європи. Цей результат позитивний, особливо на тлі поразки від «лисиць» з рахунком 0:4 у стартовому турі. Та попри це з групи «Зоря» вибула достроково.

    «Зоря» (Луганськ, Україна) – «Лестер Сіті» (Англія) – 1:0

    Гол: 1:0 - Сайядманеш (84)

    «Зоря»: Нікола Васіль – Денис Фаворов, Іванисеня, Абу Ганна, Циганикс  – Владлен Юрченко (к), Владислав Кочергін, Назарина – Артем Громов (Михайло Перовіч, 90+3), Олександр Гладкий (Саядманеш, 81), Владислав Кабаєв. Тренер – Віктор Скрипник

    «Лестер»: Денні Ворд – Рікарду Перейра (Люк Томас, 46), Вес Морґан (к) (Крістіан Фухс, 57), Чалар Сьоюнджю (Веслі Фофана, 17), Джеймс Джастін – Ндіді (Нампалі Менді, 56), Чудурі – Дженґіз Ундер, Денніс Прат (Джеймс Меддісон, 78), Гарві Барнс – Ігеаначо. Тренер – Брендон Роджерс

    Судді: Еспен Ескас – Ітерланн, Ск’єсет (усі – Норвегія)

    Попередження: Циганикс (32), Назарина (74) – Рікарду Перейра (42), Ігеаначо (45+1), Нампалі Менді (58)

    3 грудня. Запоріжжя. «Славутич-Арена». Без глядачів

    «Зоря» виглядала доволі пристойно, втративши по прекрасній нагоді забити на початку кожного з таймів. Однак удар Владислава Кочергіна на початку матчу потягнув Денні Ворд, а Владлен Юрченко в другому таймі ударом головою поцілив у поперечину. В суперників схожий момент був наприкінці матчу, коли Нікола Васіль впорався з двома поспіль ударами від Келечі Ігеаначо і Джеймса Меддісона.

    Переможний гол луганці забили на 84-й хвилині, коли 19-річний іранець Аллагяр Сайядманеш замкнув, котрий незадовго до того вийшов на заміну, замкнув простріл Дениса Фаворова справа.

    В іншому матчі групи G «Браґа» на виїзді перемогла АЕК і слідом за «Лестером» гарантувала собі участь у плей-оф.

    АЕК (Афіни, Греція) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – 2:4

    Голи: 0:1 – Тормена (8). 0:2 – Рікарду Есґайю (10). 1:2 – Нельсон Олівейра (31). 1:3 – Рікарду Орта (45). 1:4 - Вандерсон Ґелено (84). 2:4 - Ставрос Васілантонопулос (89)

    Таким чином, «Лестер» і «Браґа» мають по десять очок. «Зоря» з шістьма пунктами третя, АЕК з трьома - четвертий.

    Останній тур, який відбудеться через тиждень, 10 грудня, перетворюється на формальність. У ньому «Зоря» зіграє в Португалії з «Браґою».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» ФК АЕК Денис Фаворов Артем Громов Олександр Гладкий Владлен Юрченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна Веслі Фофана ФК «Спортінґ» (Браґа) Нельсон Олівейра Джеймс Меддісон Гарві Барнс Келечі Ігеаначо Брендон Роджерс Крістіан Фухс Нампалі Менді Дженґіз Ундер Денніс Прат Нікола Васіль Аллагяр Сайядманеш Денні Ворд Чалар Сьоюнджю
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