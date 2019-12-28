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    Різдвяна гонка: рекорди, перемоги українців та решта цікавинок останнього біатлонного старту в 2019-му

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Українці Сергій Семенов і Валентина Семеренко після перемоги в Різдвяній гонці-2014 - Різдвяна гонка: рекорди, перемоги українців та решта цікавинок останнього біатлонного старту в 2019-му
    Українці Сергій Семенов і Валентина Семеренко після перемоги в Різдвяній гонці-2014
    Biathlon.com.ua

    Цьогоріч Україну на показовому старті представить тернопільський дует Анастасії Меркушиної і Дмитра Підручного

    Сьогодні, 28 грудня в німецькому Ґельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Цьогоріч у змаганнях вперше братимуть участь юніори, які вийдуть на старт незадовго до основної гонки.

    Україна буде представлена двома парами – по одній серед дорослих і юніорів. У юніорських перегонах побіжать дворазова чемпіонка світу в своїй віковій групі Катерина Бех та Богдан Цимбал. Вони стартуватимуть о 16:15 за київським часом.

    А трохи згодом на старт вийдуть дорослі біатлети, зокрема – український дует тернополян Анастасія Меркушина та чинний чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний. Для обох то буде дебютна в кар’єрі Різдвяна гонка. О 19:15 розпочнеться гонка із масовим стартом, яка визначить послідовність та часові відрізки на старті гонки переслідування (початок о 20:05), за підсумками якої і визначаться переможці змагань.

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    Доротея Вірер і Лукас Гофер - чинні переможці Різдвяної гонки

    Побіжать сьогодні ввечері і торішні переможці – італійці Доротея Вірер і Лукас Гофер. Родзинкою цьогорічного старту має стати участь дворазової олімпійської чемпіонки Лаури Дальмайєр. 26-річна німкеня завершила кар’єру після завершення попереднього сезону, мотивувавши своє рішення моральною втомою.

    Учасники World Team Challenge 2019

    Лаура Дальмайєр/Філіп Наврат (Німеччина)
    Деніз Геррманн/Бенедикт Долль (Німеччина)
    Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія)
    Марте Олсбю-Ройзеланд/Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія)
    Ліза-Тереза Гаузер/Юліан Ебергард (Австрія)
    Єкатєріна Юрлова-Перхт/Матвєй Єлісєєв (РФ)
    Маркета Давидова/Міхал Крчмар (Чехія)
    Анастасія Меркушина/Дмитро Підручний (Україна)
    Анаіс Бескон/Антонен Ґіґонна (Франція)
    Лена Гаєкі/Бенжамін Веґер (Швейцарія)

    Ідея проводити змішану естафету як неофіційний командний чемпіонат належить колишньому біатлоністу та лижнику Ґерберту Фріценверґеру. Телеканали шукали розважальний формат в період «між роками», коли закінчується триместр і Кубок світу бере святкову паузу, а фанати не проти подивитися щось спортивне.

    Унікальність біатлонної гонки в тому, що вона відбувається не на типових біатлонних трасах, а в одному з мегаполісів Європи. Цьогоріч «Фельтінс-Арена», домашній стадіон футбольного клубу «Шальке», очікує прийняти 45 тисяч вболівальників. А у 2002 році на трибунах було 35 тисяч.

    Зазвичай Різдвяна гонка проводиться в один із останніх днів грудня, але одного разу її довелося перенести. В грудні 2010 року через сильні снігопади на «Фельтінс-Арені» обвалився дах, тож змагання провели лише в березні 2011-го.

    Під час цієї перенесеної гонки, до речі, вперше випробували лазерні гвинтівки. Це зробили, щоби прибрати куленепробивну стіну за стрільбищем. Але потім повернулися до стандартних малокаліберних гвинтівок. У межах експерименту із лазерною зброєю навіть збільшили діаметр мішеней, але вже в наступних гонках повернулися до їх стандартних розмірів (115 мм – для стрільби стоячи, а 45 мм для стрільби лежачи).

    Одинадцять разів поспіль у Різдвяних гонках – із 2002 року по 2012 – брав участь німець Міхаель Ґрайс. Навіть найтитулованіший біатлоніст світу Уле Ейнар Бйорндален виходив на ці старти «всього» вісім разів.

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    Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля - чемпіони Різдвяної гонки-2008

    Українські біатлоністи брали участь у Різдвяних гонках 12 разів. Перший виступ наших Олени Петрової й Андрія Дериземлі відбувся у 2005 році. У 2006 та 2007 роках українці гонки пропускали. А вже у 2008-му тріумфально повернулися, адже Оксана Хвостенко й Андрій Дериземля стали переможцями.

    Ще раз на найвищу сходинку п’єдесталу Різдвяної гонки представники України піднялися у 2014-му. Це були Валентина Семеренко і Сергій Семенов.

    Торік Юлія Джима і Артем Прима серед десяти пар стали восьмими.

    Лише раз спортсмен із нашої країни виступав у складі інтернаціональної пари – у 2017-му, коли Юлія Джима бігла гонку разом із натуралізованим бельгійцем Міхаелем Рьошем.

    Усі переможці Різдвяної гонки

    2002. Мартіна Ґлаґов і Міхаель Ґрайс (Німеччина)
    2003. Ґунн Марґіт Андреассен і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)
    2004. Лів Ейкеланн і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)
    2005. Лінда Гйором-Ґруббен і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)
    2006. Лінда Гйором-Ґруббен і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)
    2007. Єкатєріна Юрьєва і Дмітрій Ярошенко (РФ)
    2008. Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля (Україна)
    2009. Каті Вільгельм (Німеччина) і Крістоф Зуман (Австрія)
    2010. Свєтлана Слєпцова і Євґєній Устюгов (Росія)
    2011. Кайса Макарайнен (Фінляндія) і Карл-Юган Берґман (Швеція)
    2012. Єкатеріна Юрлова і Антон Шипулін (РФ)
    2013. Лаура Дальмаєр і Флоріан Ґраф (Німеччина)
    2014. Валентина Семеренко і Сергій Семенов (Україна)
    2015. Марі Дорен-Абер і Мартен Фуркад (Франція)
    2016. Ванесса Гінц і Сімон Шемпп (Німеччина)
    2017. Єкатєріна Юрлова-Перхт і Алєксєй Волков (РФ)
    2018. Доротея Вірер і Лукас Гофер (Італія)

    На українському телебаченні гонку покаже канал Sport 1. Також за перегонами можна буде слідкувати на телеканалі Eurosport.

     Читайте також: Світова призерка Оксана Хвостенко: Донечка вже стріляє, а син у футболі, каже, що біатлон – то ваше з татом
    біатлон Валентина Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Анастасія Меркушина Єкатєріна Юрлова-Перхт Ванесса Гінц Ветле-Сьястад Крістіансен Марте Ольсбю-Ройзеланд Деніз Геррманн Бенедикт Долль Доротея Вірер Лукас Гофер Лаура Дальмайєр Антонен Ґіґонна Маркета Давидова Мартен Фуркад Матвєй Єлісєєв Юліан Ебергард Богдан Цимбал Катерина Бех Антон Шипулін Андрій Дериземля Сімон Шемпп Оксана Хвостенко Різдвяна гонка Бенжамін Веґер Лена Гаєкі Філіп Наврат Ліза-Тереза Гаузер Анаїс Бескон Мартіна Ґлаґов Міхаель Ґрайс Алєксєй Волков Ґунн Марґіт Андреассен Уле Ейнар Бйорндален Марі Дорен-Абер Флоріан Ґраф Лів Ейкеланн Лінда Гйором-Ґруббен Карл-Юган Берґман Кайса Макарайнен Єкатєріна Юрьєва Дмітрій Ярошенко Євґєній Устюгов Свєтлана Слєпцова Крістоф Зуман Каті Вільгельм
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