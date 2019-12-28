Різдвяна гонка: рекорди, перемоги українців та решта цікавинок останнього біатлонного старту в 2019-му

Українці Сергій Семенов і Валентина Семеренко після перемоги в Різдвяній гонці-2014 Biathlon.com.ua

Цьогоріч Україну на показовому старті представить тернопільський дует Анастасії Меркушиної і Дмитра Підручного

Сьогодні, 28 грудня в німецькому Ґельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Цьогоріч у змаганнях вперше братимуть участь юніори, які вийдуть на старт незадовго до основної гонки.

Україна буде представлена двома парами – по одній серед дорослих і юніорів. У юніорських перегонах побіжать дворазова чемпіонка світу в своїй віковій групі Катерина Бех та Богдан Цимбал. Вони стартуватимуть о 16:15 за київським часом.

А трохи згодом на старт вийдуть дорослі біатлети, зокрема – український дует тернополян Анастасія Меркушина та чинний чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний. Для обох то буде дебютна в кар’єрі Різдвяна гонка. О 19:15 розпочнеться гонка із масовим стартом, яка визначить послідовність та часові відрізки на старті гонки переслідування (початок о 20:05), за підсумками якої і визначаться переможці змагань.

Доротея Вірер і Лукас Гофер - чинні переможці Різдвяної гонки

Побіжать сьогодні ввечері і торішні переможці – італійці Доротея Вірер і Лукас Гофер. Родзинкою цьогорічного старту має стати участь дворазової олімпійської чемпіонки Лаури Дальмайєр. 26-річна німкеня завершила кар’єру після завершення попереднього сезону, мотивувавши своє рішення моральною втомою.

Учасники World Team Challenge 2019

Лаура Дальмайєр/Філіп Наврат (Німеччина)

Деніз Геррманн/Бенедикт Долль (Німеччина)

Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія)

Марте Олсбю-Ройзеланд/Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія)

Ліза-Тереза Гаузер/Юліан Ебергард (Австрія)

Єкатєріна Юрлова-Перхт/Матвєй Єлісєєв (РФ)

Маркета Давидова/Міхал Крчмар (Чехія)

Анастасія Меркушина/Дмитро Підручний (Україна)

Анаіс Бескон/Антонен Ґіґонна (Франція)

Лена Гаєкі/Бенжамін Веґер (Швейцарія)

Ідея проводити змішану естафету як неофіційний командний чемпіонат належить колишньому біатлоністу та лижнику Ґерберту Фріценверґеру. Телеканали шукали розважальний формат в період «між роками», коли закінчується триместр і Кубок світу бере святкову паузу, а фанати не проти подивитися щось спортивне.

Унікальність біатлонної гонки в тому, що вона відбувається не на типових біатлонних трасах, а в одному з мегаполісів Європи. Цьогоріч «Фельтінс-Арена», домашній стадіон футбольного клубу «Шальке», очікує прийняти 45 тисяч вболівальників. А у 2002 році на трибунах було 35 тисяч.

Зазвичай Різдвяна гонка проводиться в один із останніх днів грудня, але одного разу її довелося перенести. В грудні 2010 року через сильні снігопади на «Фельтінс-Арені» обвалився дах, тож змагання провели лише в березні 2011-го.

Під час цієї перенесеної гонки, до речі, вперше випробували лазерні гвинтівки. Це зробили, щоби прибрати куленепробивну стіну за стрільбищем. Але потім повернулися до стандартних малокаліберних гвинтівок. У межах експерименту із лазерною зброєю навіть збільшили діаметр мішеней, але вже в наступних гонках повернулися до їх стандартних розмірів (115 мм – для стрільби стоячи, а 45 мм для стрільби лежачи).

Одинадцять разів поспіль у Різдвяних гонках – із 2002 року по 2012 – брав участь німець Міхаель Ґрайс. Навіть найтитулованіший біатлоніст світу Уле Ейнар Бйорндален виходив на ці старти «всього» вісім разів.

Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля - чемпіони Різдвяної гонки-2008

Українські біатлоністи брали участь у Різдвяних гонках 12 разів. Перший виступ наших Олени Петрової й Андрія Дериземлі відбувся у 2005 році. У 2006 та 2007 роках українці гонки пропускали. А вже у 2008-му тріумфально повернулися, адже Оксана Хвостенко й Андрій Дериземля стали переможцями.

Ще раз на найвищу сходинку п’єдесталу Різдвяної гонки представники України піднялися у 2014-му. Це були Валентина Семеренко і Сергій Семенов.

Торік Юлія Джима і Артем Прима серед десяти пар стали восьмими.

Лише раз спортсмен із нашої країни виступав у складі інтернаціональної пари – у 2017-му, коли Юлія Джима бігла гонку разом із натуралізованим бельгійцем Міхаелем Рьошем.

Усі переможці Різдвяної гонки 2002. Мартіна Ґлаґов і Міхаель Ґрайс (Німеччина)

2003. Ґунн Марґіт Андреассен і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)

2004. Лів Ейкеланн і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)

2005. Лінда Гйором-Ґруббен і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)

2006. Лінда Гйором-Ґруббен і Уле Ейнар Бйорндален (Норвегія)

2007. Єкатєріна Юрьєва і Дмітрій Ярошенко (РФ)

2008. Оксана Хвостенко і Андрій Дериземля (Україна)

2009. Каті Вільгельм (Німеччина) і Крістоф Зуман (Австрія)

2010. Свєтлана Слєпцова і Євґєній Устюгов (Росія)

2011. Кайса Макарайнен (Фінляндія) і Карл-Юган Берґман (Швеція)

2012. Єкатеріна Юрлова і Антон Шипулін (РФ)

2013. Лаура Дальмаєр і Флоріан Ґраф (Німеччина)

2014. Валентина Семеренко і Сергій Семенов (Україна)

2015. Марі Дорен-Абер і Мартен Фуркад (Франція)

2016. Ванесса Гінц і Сімон Шемпп (Німеччина)

2017. Єкатєріна Юрлова-Перхт і Алєксєй Волков (РФ)

2018. Доротея Вірер і Лукас Гофер (Італія)

На українському телебаченні гонку покаже канал Sport 1. Також за перегонами можна буде слідкувати на телеканалі Eurosport.