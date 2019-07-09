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    Українці Михайлюк і Санон зіграли в Літній лізі НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Українці Михайлюк і Санон зіграли в Літній лізі НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
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    Наші баскетболісти продовжують підготовку до нового сезону

    Українці Святослав Михайлюк та Іссуф Санон зіграли чергові матчі в Літній лізі НБА.

    «Детройт Пістонз» Михайлюка переміг «Індіану Пейсерз» – 102:84 (16:18, 30:17, 26:25, 30:24).

    Святослав за 24 хвилини на майданчику набрав 10 очок (1/1 двоочкових, 2/6 триочкових, 2/2 штрафних), 2 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення, 4 фтрати, 4 фоли.

    «Вашингтон Візардз» Санона поступився «Бруклін Нетс» – 85:88 (17:19, 23:14, 22:34, 23:21). 

    Українець за 13 хвилин набрав 2 очка (1/3 двоочкових, 0/1 триочкових), 2 підбирання, 1 втрата, 4 фоли.

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