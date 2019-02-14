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    Олімпійську чемпіонку з бігу на 800 метрів хочуть визнати чоловіком

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    Кастер Семеня судиться з міжнародною легкоатлетичною федерацією - Олімпійську чемпіонку з бігу на 800 метрів хочуть визнати чоловіком
    Кастер Семеня судиться з міжнародною легкоатлетичною федерацією
    IAAF

    На думку експертів, Кастер Семеня повинна вважатися чоловіком, який відчуває себе жінкою

    Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) має намір заявити в Спортивному арбітражному суді (CAS), що дворазова олімпійська чемпіонка в бігу Кастер Семеня з Південної Африки повинна вважатися чоловіком, який відчуває себе жінкою.

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    IAAF хоче ввести правило, за яким спортсменки з підвищеним тестостероном зможуть змагатися на турнірах під егідою IAAF тільки за умови прийому ліків, призначених для зниження рівня цього гормону.

    Через можливе введення цього правила Семеня подала позов у CAS. Слухання в суді відбудуться наступного тижня.

    Після перемоги Семені на чемпіонаті світу в 2009 році у багатьох спортсменок виникли сумніви стосовно її гендерної приналежності. Спортсменка пройшла спеціальний тест, який показав, що бігунка є жінкою, але у неї дуже високий рівень чоловічих гормонів.

    Семеня є дворазовою олімпійською чемпіонкою і дворазовою чемпіонкою світу в бігу на 800 м. У травні 2015 року вона уклала одностатевий шлюб зі своєю коханою Віолет Рассебоя.

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    Джерело: The Times

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