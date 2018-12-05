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    Українці Яремчук і Бацула вивели свої команди у чвертьфінал Кубку Бельгії

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    Роман Яремчук - Українці Яремчук і Бацула вивели свої команди у чвертьфінал Кубку Бельгії
    Роман Яремчук
    Фото: kaagent.be

    І Роман, і Андрій забили вирішальні голи

    Нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі свого «Гента» на домашній поєдинок Кубку Бельгії з представником другого дивізіону – «Беерсхотом».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Поєдинок закінчився впевненою перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

    А автором першого м’яча у зустрічі став форвард нашої національної команди.

    Зауважується, що у цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» 21 поєдинок, в яких забив шість м’ячів і віддав одну гольову передачу.

    В іншому матчі дня «Кортрейк», за який виступає ще один українець Андрій Бацула вдома переміг «Варегем» – 1:0.

    А єдиний гол у зустрічі забив якраз наш 26-річний співвітчизник, попереднім клубом якого була «Олександрія».

    Нагадаємо, команда Яремчука не може перемогти у чемпіонаті Бельгії у третьому турі поспіль.

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