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    Українці здобули два срібла на ліцензійному турнірі з важкої атлетики

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    Костянтин Рева - бронзовий призер Перших Юнацьких Олімпійських Ігор, мріє повторити успіх і на дорослій Олімпіаді - Українці здобули два срібла на ліцензійному турнірі з важкої атлетики
    Костянтин Рева - бронзовий призер Перших Юнацьких Олімпійських Ігор, мріє повторити успіх і на дорослій Олімпіаді
    Фото з соцмереж

    Таким чином спортсмени додади очок собі до олімпійського рейтинга

    Рейтингові очки до олімпійського рейтингу виборювали цими днями у Німеччині українські важкоатлети. На міжнародному турнірі «Cup of blue swords», що проходив  у Німеччині, нашим силачам вдалося чотири рази побувати на п’єдесталі пошани.

    До двох золотих нагород, здобутих у перший день змагань, українськими дівчатами, два срібла додали чоловіки.

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    Запоріжець Кирило Пирогов - один з реальних претендентів на участь в Олімпійських Іграх 2020 року

    Другі місця посіли:

    -96 кг – Кирило Пирогов 351 кг (ривок 161 кг, поштовх – 190 кг)

    -102 кг Костянтин Рева – 360 кг (ривок 160 кг, поштовх 200 кг)

    Аби відібратися Літні  Олімпійські Ігри 2020 року в Токіо, важкоатлетам необхідно потрапити до топ-14 світового рейтингу. Для цього спортсмени мають заробляти залікові бали на міжнародних змаганнях. Такий спосіб кваліфікації на Олімпіаду світова федерація важкой атлетики запроважила вперше.

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