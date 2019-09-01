Українці здобули два срібла на ліцензійному турнірі з важкої атлетики
Таким чином спортсмени додади очок собі до олімпійського рейтинга
Рейтингові очки до олімпійського рейтингу виборювали цими днями у Німеччині українські важкоатлети. На міжнародному турнірі «Cup of blue swords», що проходив у Німеччині, нашим силачам вдалося чотири рази побувати на п’єдесталі пошани.
До двох золотих нагород, здобутих у перший день змагань, українськими дівчатами, два срібла додали чоловіки.
Другі місця посіли:
-96 кг – Кирило Пирогов 351 кг (ривок 161 кг, поштовх – 190 кг)
-102 кг Костянтин Рева – 360 кг (ривок 160 кг, поштовх 200 кг)
Аби відібратися Літні Олімпійські Ігри 2020 року в Токіо, важкоатлетам необхідно потрапити до топ-14 світового рейтингу. Для цього спортсмени мають заробляти залікові бали на міжнародних змаганнях. Такий спосіб кваліфікації на Олімпіаду світова федерація важкой атлетики запроважила вперше.