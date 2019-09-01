Українці здобули два срібла на ліцензійному турнірі з важкої атлетики



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Костянтин Рева - бронзовий призер Перших Юнацьких Олімпійських Ігор, мріє повторити успіх і на дорослій Олімпіаді Фото з соцмереж

Таким чином спортсмени додади очок собі до олімпійського рейтинга

Рейтингові очки до олімпійського рейтингу виборювали цими днями у Німеччині українські важкоатлети. На міжнародному турнірі «Cup of blue swords», що проходив у Німеччині, нашим силачам вдалося чотири рази побувати на п’єдесталі пошани.

До двох золотих нагород, здобутих у перший день змагань, українськими дівчатами, два срібла додали чоловіки.

Запоріжець Кирило Пирогов - один з реальних претендентів на участь в Олімпійських Іграх 2020 року

Другі місця посіли:

-96 кг – Кирило Пирогов 351 кг (ривок 161 кг, поштовх – 190 кг)

-102 кг Костянтин Рева – 360 кг (ривок 160 кг, поштовх 200 кг)

Аби відібратися Літні Олімпійські Ігри 2020 року в Токіо, важкоатлетам необхідно потрапити до топ-14 світового рейтингу. Для цього спортсмени мають заробляти залікові бали на міжнародних змаганнях. Такий спосіб кваліфікації на Олімпіаду світова федерація важкой атлетики запроважила вперше.