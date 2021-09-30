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    Українця визнано найкращим боксером року

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    Олександр Хижняк боксуватиме на Олімпіаді в Парижі - Українця визнано найкращим боксером року
    Олександр Хижняк боксуватиме на Олімпіаді в Парижі
    Фото з відкритих джерел

    Олександр Хижняк здобув «срібло» Олімпіади в Токіо та готується до Ігор у Парижі

    Український боксер Олександр Хижняк став боксером року. Таке рішення прийняла Міжнародна боксерська організація AIBA. Батька спортсмена, Олександра Хижняка-старшого, визнано найкращим тренером.

    Боксер з Полтави здобув перемоги у 62-х поєдинках поспіль. Ця серія перервалася в фіналі Олімпійських ігор, коли Олександр, повністю домінуючи в рингу протягом двох раундів, пропустив один удар і впав. Хижняк одразу підвівся, проте рефері не дозволив йому продовжувати поєдинок. Поразка у фіналі Токіо-2020 підштовхнула українського боксера не переходити в професіонали та спробувати здобути золоту медаль на Іграх у Парижі, які відбудуться менше ніж за три роки.

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    Нагадаємо, в уїк-енд чемпіоном світу серед професіоналів у надважкій вазі став Олександр Усик. У кінці 12-раундового поєдинку йому вдалося пробити захист Ентоні Джошуа, провести серію акцентованих ударів і здобути перемогу.

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    Теги: бокс Олександр Хижняк
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    Українця визнано найкращим боксером року