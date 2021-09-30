Українця визнано найкращим боксером року

Олександр Хижняк здобув «срібло» Олімпіади в Токіо та готується до Ігор у Парижі

Український боксер Олександр Хижняк став боксером року. Таке рішення прийняла Міжнародна боксерська організація AIBA. Батька спортсмена, Олександра Хижняка-старшого, визнано найкращим тренером.

Боксер з Полтави здобув перемоги у 62-х поєдинках поспіль. Ця серія перервалася в фіналі Олімпійських ігор, коли Олександр, повністю домінуючи в рингу протягом двох раундів, пропустив один удар і впав. Хижняк одразу підвівся, проте рефері не дозволив йому продовжувати поєдинок. Поразка у фіналі Токіо-2020 підштовхнула українського боксера не переходити в професіонали та спробувати здобути золоту медаль на Іграх у Парижі, які відбудуться менше ніж за три роки.

Нагадаємо, в уїк-енд чемпіоном світу серед професіоналів у надважкій вазі став Олександр Усик. У кінці 12-раундового поєдинку йому вдалося пробити захист Ентоні Джошуа, провести серію акцентованих ударів і здобути перемогу.