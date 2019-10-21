Українська біатлонна збірна може поповнитися ще двома посередніми росіянами



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З ініціативи Володимира Бринзака українське громадянство посереднім росіянам видають направо й наліво Іван Вербицький

Про плани президента Федерації біатлону України розповів російський експерт

У власному відео-блозі в Youtube російський біатлонний експерт Алєксандр Круглов розповів кілька дуже цікавих трансферних новин. Головна стосується переможниці одного з етапів Кубка світу Ольги Подчуфарової, яка близька до того, щоб змінити російське громадянство на словенське.

Серед труднощів Круглов називає вимогу згідно з законодавством цієї країни вивчити словенську мову, а також власне процедуру оформлення громадянства, яка у балканців «не як у Білорусі чи Україні».

Дивує експерта, що вирішили взяти до своїх лав посередню Аделіну Сабітову білоруси. При цьому Круглов порівняв з Білоруссю Україну, якій теж треба розширювати глибину складу, щоб було кому бігати на Кубку IBU.

«Вочевидь такими ж принципами керується представник сусідньої країни Володимир Бринзак (президент Федерації біатлону України – прим.), - каже Алєксандр Круглов. – Я дуже здивувався, коли дізнався, що зараз на перегляді в Україні знаходяться два російських біатлоністи. Один із них змінив стільки регіонів, скільки у нього шкарпеток у шафі немає. Другий не такий відомий, але прямо скажу, зірок з неба не хапає. Поки не буду називати їхніх імен, бо ще не було офіційного запиту на перехід, не відомо, відбудеться він чи ні. Знаю, що один хлопець вже виступав інкогніто на чемпіонаті України і там, відверто кажучи, не вразив. Крім того, у нього можуть виникнути певні проблеми, оскільки пару років тому він був на зборі в Криму. Самі розумієте, що якщо ти поїхав у Крим зі сторони Росії, то можуть виникнути претензії з боку ЗСУ.

Питання в іншому. Є такий український біатлоніст Віталій Кільчицький, який в один час демонстрував непогані результати. То його навіть не взяли на централізовану підготовку. Зараз він готовий їхати на збір у норвезький Шушен, але має проблеми з оформленням зброї. Одним словом, своя Федерація не допомагає. А паралельно беруть росіян. Зрозуміло, що навряд чи це піде на користь мікроклімату в команді. Але якими мотивами керується Володимир Михайлович Бринзак, сказати складно».

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