Українець Дукач: Головне завдання - поборотися за топ-20

Після двох спроб українець в загальному заліку посідає 26-у позицію

Український саночник Антон Дукач підвів підсумки перших заїздів на Олімпійських іграх в Пхьончхані. Дукач в першій спробі показав 27-й результат, а в другій став 21-м і прогресував в загальному заліку на 26-у позицію. Перший номер збірної України Андрій Мандзій через грубу помилку в першій спробі замикає топ-40 з 16-секундним відставанням від



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Антон Дукач. Фото: Getty Images

Після двох спроб українець в загальному заліку посідає 26-у позицію

Український саночник Антон Дукач підвів підсумки перших заїздів на Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Дукач в першій спробі показав 27-й результат, а в другій став 21-м і прогресував в загальному заліку на 26-у позицію. Перший номер збірної України Андрій Мандзій через грубу помилку в першій спробі замикає топ-40 з 16-секундним відставанням від лідера німця Фелікса Лоха.

«У першому заїзді трохи не пощастило на дев'ятому віражі, перед змаганнями його зробили гладким, на відміну від тренувальних спусків. Взагалі траса пристойна. Сьогодні на 1 секунду був поліпшений рекорд траси, я з'їхав на півсекунди швидше за попередній рекорд. Головне завдання на завтра - стабільно і спокійно проїхати, відчути трасу і поборотися за топ-20, що дозволить відібратися в останній четвертий заїзд», - сказав Дукач в коментарі для офіційного сайту НОК України.

Третя спроба серед саночників-одинаків стартує в неділю, 11 лютого, в 11:50 за київським часом.