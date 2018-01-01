Українець Дукач показав найкращий результат за часи Незалежності серед чоловіків саночників
- Сьогодні, 09:27
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Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності
В Олімпійському Пхьончхані українці – Антон Дукач і Андрій Мандзій завершили свої виступили в одномісних санях.
Найвищий результат серед наших продемонстрував дебютант Ігор – Антон Дукач, який за підсумками трьох спусків став 23-м.
Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності, інформує прес-служба НОК України.
Нагадаємо, що для Антона Дукача показаний 23-й результат – є найкращим у цьому сезоні (був 24-м на етапі Кубка світу).
Адже в листопаді 2016-го саночник отримав перелом внутрішньосуглобової лівої стопи і пропустив увесь минулий сезон.