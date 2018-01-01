  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українець Дукач показав найкращий результат за часи Незалежності серед чоловіків саночників

    Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності
    В Олімпійському Пхьончхані українці – Антон Дукач і Андрій Мандзій завершили свої виступили в одномісних санях. Найвищий результат серед наших продемонстрував дебютант Ігор – Антон Дукач, який за підсумками трьох спусків став 23-м. Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на
    • Сьогодні, 09:27
    • Розсилка
    Антон Дукач. Фото: НОК України
    Антон Дукач. Фото: НОК України

    Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності

    В Олімпійському Пхьончхані українці – Антон Дукач і Андрій Мандзій завершили свої виступили в одномісних санях.

    Найвищий результат серед наших продемонстрував дебютант Ігор – Антон Дукач, який за підсумками трьох спусків став 23-м.

    Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності, інформує прес-служба НОК України.

    Нагадаємо, що для Антона Дукача показаний 23-й результат – є найкращим у цьому сезоні (був 24-м на етапі Кубка світу).

    Адже в листопаді 2016-го саночник отримав перелом внутрішньосуглобової лівої стопи і пропустив увесь минулий сезон.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ