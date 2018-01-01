Українець Дукач показав найкращий результат за часи Незалежності серед чоловіків саночників

Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності

В Олімпійському Пхьончхані українці – Антон Дукач і Андрій Мандзій завершили свої виступили в одномісних санях. Найвищий результат серед наших продемонстрував дебютант Ігор – Антон Дукач, який за підсумками трьох спусків став 23-м. Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на



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Антон Дукач. Фото: НОК України

Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності

В Олімпійському Пхьончхані українці – Антон Дукач і Андрій Мандзій завершили свої виступили в одномісних санях.

Найвищий результат серед наших продемонстрував дебютант Ігор – Антон Дукач, який за підсумками трьох спусків став 23-м.

Це найвище місце, яке показували чоловіки в одномісних санях за всю історію виступів українців на Олімпіаді за роки Незалежності, інформує прес-служба НОК України.

Нагадаємо, що для Антона Дукача показаний 23-й результат – є найкращим у цьому сезоні (був 24-м на етапі Кубка світу).

Адже в листопаді 2016-го саночник отримав перелом внутрішньосуглобової лівої стопи і пропустив увесь минулий сезон.