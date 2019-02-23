Українець Гераскевич перед заключним етапом замикає десятку Кубка світу



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Владислав Гераскевич крок за кроком підбирається до вершин світового скелетону Viesturs Lācis

Владислав видав черговий переконливий виступ у Калґарі

У Калґарі (Канада) відбувся етап Кубка світу зі скелетону, котрий був перенесений з німецького Кьонінґзеє. Брав у цих змаганнях участь 20-річний українець Владислав Гераскевич, котрий посів високе 12-те місце.

«Досі Влад брав участь у змаганнях тут, в канадському Калґарі лише один раз в житті, ще два роки тому, - пише на власній сторінці в «Фейсбуку» батько й тренер спортсмена Михайло Гераскевич. - Сьогодні син, не дивлячись на майже відсутній досвід їзди на цьому треку, продемонстрував і підтвердив рівень одного з найсильніших пілотів світу.

12-е місце та час, показаний тут, надихають на подальший прогрес. Щиро дякуємо всім, хто з нами. Ми всіх Вас любимо та цінуємо!»

Виграв етап у Калґарі олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Третьяков. Другим став олімпіонік Пхьончхана-2018 Юн Сун-Бін з Кореї, третім - латвієць Мартінс Дукурс.

Перед заключним кубковим етапом, який відбудеться завтра, 24 лютого, в тому ж Калґарі, Третьяков лідирує, випереджаючи Юн Сун-Біна на 39 очок. Гераскевич посідає десяте місце.