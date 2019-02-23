  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Гераскевич перед заключним етапом замикає десятку Кубка світу

    • Розсилка
    Владислав Гераскевич крок за кроком підбирається до вершин світового скелетону - Українець Гераскевич перед заключним етапом замикає десятку Кубка світу
    Владислав Гераскевич крок за кроком підбирається до вершин світового скелетону
    Viesturs Lācis

    Владислав видав черговий переконливий виступ у Калґарі

    У Калґарі (Канада) відбувся етап Кубка світу зі скелетону, котрий був перенесений з німецького Кьонінґзеє. Брав у цих змаганнях участь 20-річний українець Владислав Гераскевич, котрий посів високе 12-те місце.

    Читайте також

    «Досі Влад брав участь у змаганнях тут, в канадському Калґарі лише один раз в житті, ще два роки тому, - пише на власній сторінці в «Фейсбуку» батько й тренер спортсмена Михайло Гераскевич. - Сьогодні син, не дивлячись на майже відсутній досвід їзди на цьому треку, продемонстрував і підтвердив рівень одного з найсильніших пілотів світу.
    12-е місце та час, показаний тут, надихають на подальший прогрес. Щиро дякуємо всім, хто з нами. Ми всіх Вас любимо та цінуємо!»

    Виграв етап у Калґарі олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Третьяков. Другим став олімпіонік Пхьончхана-2018 Юн Сун-Бін з Кореї, третім - латвієць Мартінс Дукурс.

    Перед заключним кубковим етапом, який відбудеться завтра, 24 лютого, в тому ж Калґарі, Третьяков лідирує, випереджаючи Юн Сун-Біна на 39 очок. Гераскевич посідає десяте місце.

     Читайте також: Не біатлоном єдиним. Україні варто почати гідно фінансувати і інші зимові види спорту
    Читайте також
    скелетон Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич Алєксандр Третьяков Юн Сун-Бін Мартінс Дукурс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ