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    Українець Герун ввійшов в топ-5 гравців чемпіонату Іспанії

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    Володимир Герун - Українець Герун ввійшов в топ-5 гравців чемпіонату Іспанії
    Володимир Герун
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    Уболівальники визнали центрового збірної України одним з найкращих у чемпіонаті

    Центровий збірної України та «Бреогана» Володимир Герун ввійшов у топ-5 найкращих гравців чемпіонату Іспанії. Він посів п’яте місце в опитуванні, яке проводили серед уболівальників, журналістів, гравців та тренерів.

    Уболівальники визнали Геруна одним з найкращих, попри останнє місце його команди.

    Топ-5 гравців чемпіонату Іспанії:
    1. Ніколас Лапровіттола – 100 балів («Ховентуд»)

    2. Факу Кампаццо – 50 («Реал»)

    3. Боян Дублевич – 23 («Валенсія»)

    4. Вальтер Таварес – 21 («Реал») 

    5. Володимир Герун – 15 («Бреоган») 

    Поточного сезону Герун зіграв в 33-х поєдинках. У середньому набирає 11,4 очка, 6,6 підбирання за матч.

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