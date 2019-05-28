Українець Герун ввійшов в топ-5 гравців чемпіонату Іспанії
-
Розсилка
Володимир Герун
Фейсбук
Уболівальники визнали центрового збірної України одним з найкращих у чемпіонаті
Центровий збірної України та «Бреогана» Володимир Герун ввійшов у топ-5 найкращих гравців чемпіонату Іспанії. Він посів п’яте місце в опитуванні, яке проводили серед уболівальників, журналістів, гравців та тренерів.
Уболівальники визнали Геруна одним з найкращих, попри останнє місце його команди.
Топ-5 гравців чемпіонату Іспанії:
1. Ніколас Лапровіттола – 100 балів («Ховентуд»)
2. Факу Кампаццо – 50 («Реал»)
3. Боян Дублевич – 23 («Валенсія»)
4. Вальтер Таварес – 21 («Реал»)
5. Володимир Герун – 15 («Бреоган»)
Поточного сезону Герун зіграв в 33-х поєдинках. У середньому набирає 11,4 очка, 6,6 підбирання за матч.
Читайте також: Найкращі моменти «Торонто» в плей-оф НБА (відео)