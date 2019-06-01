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    Українець Говоров здобув другу медаль престижної плавальної серії

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    Андрій Говоров набирає форму до основних стартів - Українець Говоров здобув другу медаль престижної плавальної серії
    Андрій Говоров набирає форму до основних стартів
    Укрінформ

    Андрій наразі не може впоратися з бразильцем Сантошем

    Українець Андрій Говоров став бронзовим призером на третьому, заключному етапі плавальної Champions Swim Series в Індіанаполісі (США).

    Говоров посів третє місце на 50-метрівці батерфляєм з результатом 23,14 секунди. Переміг у цьому виді бразилець Ніклас Сантош (22,94), срібло дісталося американцю Майклу Ендрю (23,11).

    Раніше Говоров був срібним призером другого етапу Champions Swim Series у Будапешті (Угорщина). Там наш плавець проплив швидше - за 22,87 секунди. Тоді українець теж програв Саштошу, але випередив Ендрю.

    Американський етап Champions Swim Series завершиться сьогодні, 1 червня.

     Читайте також: Говоров захистив статус чемпіона Європи і оновив свій же рекорд турніру

    Джерело: Укрінформ

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