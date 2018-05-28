Українець Гривко посів п'яте місце в загальному заліку Туру Бельгії

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Андрій Гривко. Фото: Getty Images

Хороші результати в Бельгії підвищать шанси українця на потрапляння в Tour de France

Андрій Гривко замкнув топ-5 загального заліку на велобагатоденці категорії UCI Europe Tour 2 HC Тур Бельгії.

За підсумками п'яти днів гонки українець з команди Astana поступився переможцю - бельгійця Єнсу Кьойкелейре (Lotto Soudal) - 55 секунд. Друге місце посів ще один місцевий гонщик Йєллі Ванендерт (Lotto Soudal), який відстав від співвітчизника на 15 секунд. Третім став новозеландець з Wanty-Groupe Gobert Діон Сміт (+39 секунд).

Заключний п'ятий етап протяжністю 157,7 км між Ланденом і Тонгерені завершився масовим спринтом. Найшвидшим тут виявився француз Бріан Кокар (Vital Concept Cycling Club). Головним же невдахою став інший француз Антоні Тюржіс, який йшов в топ-3 загального заліку, але впав і не зміг фінішувати. Це дозволило Гривку переміститися з 6-го на 5-е місце підсумкової генеральної класифікації.

Генеральна класифікація Туру Бельгії

Найуспішнішим на Турі Бельгії для Гривка став третій етап. У гонці з роздільним стартом українець став другим, а в загальному заліку зумів переміститися в трійку.

Хороші результати в Бельгії підвищать шанси Гривка на потрапляння до складу Astana на майбутню багатоденку Tour de France, яка пройде у Франції з 7 по 29 липня.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року український велогонщик продовжив контракт з Astana.

Джерело: xsport.ua