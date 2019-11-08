Українець Михайло Романчук встановив рекорд Кубка світу
Михайло Романчук довів свій клас
FINA
Михайло переміг на своїй коронній дистанції
Український плавець Михайло Романчук виграв золото на сьомому етапі Кубка світу в Досі (Катар).
Після срібла на дистанції 400 м вільним стилем 23-річний Романчук виграв золото на 1500 метрів кролем.
Результат українця (14.51,61) став рекордним в історії Кубка світу.
Друге місце посів чех Ян Мічка (14.58,30), третє - угорець Дьордь Дюрта (15.59,88). Четвертим фінішував інший українець Сергій Фролов - 15,05,29.
Зауважимо, що Романчук - срібний призер двох останніх чемпіонатів світу саме на дистанції 1500 метрів кролем.