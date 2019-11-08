  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Михайло Романчук встановив рекорд Кубка світу

    • Розсилка
    Михайло Романчук довів свій клас - Українець Михайло Романчук встановив рекорд Кубка світу
    Михайло Романчук довів свій клас
    FINA

    Михайло переміг на своїй коронній дистанції

    Український плавець Михайло Романчук виграв золото на сьомому етапі Кубка світу в Досі (Катар).

    Після срібла на дистанції 400 м вільним стилем 23-річний Романчук виграв золото на 1500 метрів кролем.

    Результат українця (14.51,61) став рекордним в історії Кубка світу.

    Друге місце посів чех Ян Мічка (14.58,30), третє - угорець Дьордь Дюрта (15.59,88). Четвертим фінішував інший українець Сергій Фролов - 15,05,29.

    Зауважимо, що Романчук - срібний призер двох останніх чемпіонатів світу саме на дистанції 1500 метрів кролем.

    Кубок світу плавання Сергій Фролов Михайло Романчук Ян Мічка Дьордь Дюрта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ