Українець Михайлюк не зіграє в НБА через перелом
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Святослав Михайлюк
The Detroit News
У захисника збірної України пошкодження вказівного пальця
Захисник збірної України та Детройта Святослав Михайлюк не зіграє найближчим часом в НБА через пошкодження. У нашого баскетболіста перелом вказівного пальця лівої руки, інформує оглядач The Detroit News Род Берд.
Востаннє українець грав у регулярному чемпіонаті НБА 13 березня. Ігрову практику він отримував у фарм-клубі Детройта в G-Лізі Гранд Рапідс Драйв.
Нагадаємо, поточний сезон українець починав у складі Лейкерс, які обрали його під 47-м номером на останньому драфті, а згодом уклали угоду. До того наш баскетболіст чотири сезони відіграв у студентській лізі NCAA.
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