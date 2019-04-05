Українець Михайлюк не зіграє в НБА через перелом



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Святослав Михайлюк The Detroit News

У захисника збірної України пошкодження вказівного пальця

Захисник збірної України та Детройта Святослав Михайлюк не зіграє найближчим часом в НБА через пошкодження. У нашого баскетболіста перелом вказівного пальця лівої руки, інформує оглядач The Detroit News Род Берд.

Востаннє українець грав у регулярному чемпіонаті НБА 13 березня. Ігрову практику він отримував у фарм-клубі Детройта в G-Лізі Гранд Рапідс Драйв.

Нагадаємо, поточний сезон українець починав у складі Лейкерс, які обрали його під 47-м номером на останньому драфті, а згодом уклали угоду. До того наш баскетболіст чотири сезони відіграв у студентській лізі NCAA.