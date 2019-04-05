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    Українець Михайлюк не зіграє в НБА через перелом

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    Святослав Михайлюк - Українець Михайлюк не зіграє в НБА через перелом
    Святослав Михайлюк
    The Detroit News

    У захисника збірної України пошкодження вказівного пальця

    Захисник збірної України та Детройта Святослав Михайлюк не зіграє найближчим часом в НБА через пошкодження. У нашого баскетболіста перелом вказівного пальця лівої руки, інформує оглядач The Detroit News Род Берд.

    Востаннє українець грав у регулярному чемпіонаті НБА 13 березня. Ігрову практику він отримував у фарм-клубі Детройта в G-Лізі Гранд Рапідс Драйв.

    Нагадаємо, поточний сезон українець починав у складі Лейкерс, які обрали його під 47-м номером на останньому драфті, а згодом уклали угоду. До того наш баскетболіст чотири сезони відіграв у студентській лізі NCAA.

     Читайте також: Тренер «Детройта»: «Я в захваті від Михайлюка, він не отримує ігрового часу через ветеранів»
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