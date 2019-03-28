Тренер «Детройта»: «Я в захваті від Михайлюка, він не отримує ігрового часу через ветеранів»



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Двейн Кейсі вважає, що українець ще не дозрів

Головний тренер «Детройта» Двейн Кейсі розповів, чому Святослав Михайлюк мало грає в НБА.

«Михайлюк - відмінний шутер. Я в захваті від нього. Він атлетичний і фізично міцний. Він ні від кого не відступає. Навіть якщо Святослав помиляється в якомусь моменті або здійснює неточний кидок, це відбувається не через нестачу старання або таланту.



Михайлюк - дійсно добре роздає паси. Я розмовляв з тренерами «Гранд Рапідс». Вони переконані, що в майбутньому він буде більшою мірою розігруючим, ніж будь-ким ще. Він буде розігруючим, який вміє кидати. Приємно це знати і бачити. Михайлюк виконує функції типового шутера на тренуваннях, але він різносторонній хлопець, він розумний і розуміє гру. На жаль, з ним конкурують кілька ветеранів, таких як Вейн Еллінгтон і Ленгстон Гелловей. Для Михайлюка просто не залишається хвилин. Але ми високо цінуємо його», - сказав Кейсі.