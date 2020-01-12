Українець Михайлюк встановив особистий рекорд у НБА (відео)
Святослав Михайлюк
НБА
Захисник збірної України зробив шість підбирань у матчі проти «Чикаго»
Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Чикаго» (99:108).
Наш баскетболіст зробив шість підбирань (одне в атаці) за матч.
Загалом за 27 хвилин ігрового часу Михайлюк набрав 10 очок (2/3 двоочкових, 2/8 триочкових), 6 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення.
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Наразі «Детройт» посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції – 14 перемог у 40-ка поєдинках.