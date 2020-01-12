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    Новини

    Українець Михайлюк встановив особистий рекорд у НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Українець Михайлюк встановив особистий рекорд у НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Захисник збірної України зробив шість підбирань у матчі проти «Чикаго»

    Захисник збірної України та «Детройту» Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд у матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Чикаго» (99:108).

    Наш баскетболіст зробив шість підбирань (одне в атаці) за матч.

    Загалом за 27 хвилин ігрового часу Михайлюк набрав 10 очок (2/3 двоочкових, 2/8 триочкових), 6 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення.

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    Наразі «Детройт» посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції – 14 перемог у 40-ка поєдинках.

    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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