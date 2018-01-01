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    Українець Михайлюк знову відіграв результативний матч у США, але його команда програла (відео)

    У баскетбольному чемпіонаті NCAA «Канзас Джейгокс» втратив одноосібне лідерство
    «Канзас Джейгокс» Святослава Михайлюка поступився у крайньому матчі NCAA «Оклахома Сунерз» – 80:85. Українець став у цьому матчі найкращим у складі своєї команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. За 35 хвилин він набрав 24 очки, п’ять підбирань, чотири передачі, одне перехоплення. Ключовим
    • Сьогодні, 17:41
    • Розсилка
    Святослав Михайлюк в атаці
    Святослав Михайлюк в атаці

    У баскетбольному чемпіонаті NCAA «Канзас Джейгокс» втратив одноосібне лідерство

    «Канзас Джейгокс» Святослава Михайлюка поступився у крайньому матчі NCAA «Оклахома Сунерз» – 80:85.

    Українець став у цьому матчі найкращим у складі своєї команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    За 35 хвилин він набрав 24 очки, п’ять підбирань, чотири передачі, одне перехоплення.

    Ключовим став провал «Канзасу» у заключних хвилинах поєдинку – 8:23.

    Таким чином, команда Михайлюка перервала п'ятиматчеву переможну серію.

    Зауважимо, що «Канзас Джейгокс» втратив лідерство у своїй конференції. Команду наздогнали «Вест Вірджинія» та «Техас Тек». Це тріо має по 16 перемог у 20-ти матчах.

    Нагадаємо, перед цим Михайлюк став найрезультативнішим в одному з центральних матчів у чемпіонаті NCAA.

    США баскетбол
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