Українець Михайлюк знову відіграв результативний матч у США, але його команда програла (відео)
- Сьогодні, 17:41
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У баскетбольному чемпіонаті NCAA «Канзас Джейгокс» втратив одноосібне лідерство
«Канзас Джейгокс» Святослава Михайлюка поступився у крайньому матчі NCAA «Оклахома Сунерз» – 80:85.
Українець став у цьому матчі найкращим у складі своєї команди, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
За 35 хвилин він набрав 24 очки, п’ять підбирань, чотири передачі, одне перехоплення.
Ключовим став провал «Канзасу» у заключних хвилинах поєдинку – 8:23.
Таким чином, команда Михайлюка перервала п'ятиматчеву переможну серію.
Зауважимо, що «Канзас Джейгокс» втратив лідерство у своїй конференції. Команду наздогнали «Вест Вірджинія» та «Техас Тек». Це тріо має по 16 перемог у 20-ти матчах.
Нагадаємо, перед цим Михайлюк став найрезультативнішим в одному з центральних матчів у чемпіонаті NCAA.