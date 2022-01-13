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    Друга українська фігуристка злягла з хворобою перед Олімпіадою

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    Марія Андрійчук не виступить на чемпіонаті Європи - Друга українська фігуристка злягла з хворобою перед Олімпіадою
    Марія Андрійчук не виступить на чемпіонаті Європи
    фото з відкритих джерел

    Андрійчук здала позитивний тест на коронавірус

    Українські фігуристки залишаться без змагальної практики перед зимовими Іграми у Пекіні. Вже друга наша спортсменка захворіла і пропустить чемпіонат Європи в Таллінні.

    Нагадаємо, за кілька днів до старту континентальної першості захворіла чемпіонка країни Анастасія Шаботова. Її замінила Марія Андрійчук, але й вона не зможе взяти участь у змаганнях. Фігуристка з Білої Церкви здала позитивний тест на коронавірус. Про це сайту Української федерації фігурного катання повідомив керівник делегації України на чемпіонаті Європи Даніль Амірханов.

    «Згідно з правилами, учасники чемпіонату щоденно здають тести на ковід. Результат Марії виявився позитивним і вона була виключена зі списку учасників», – сказав Даніль Амірханов.

    Олімпіада в Пекіні розпочнеться 4 лютого.

    Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.

    Тим часом на Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Анастасія Шаботова
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    Друга українська фігуристка злягла з хворобою перед Олімпіадою