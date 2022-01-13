Друга українська фігуристка злягла з хворобою перед Олімпіадою

Андрійчук здала позитивний тест на коронавірус

Українські фігуристки залишаться без змагальної практики перед зимовими Іграми у Пекіні. Вже друга наша спортсменка захворіла і пропустить чемпіонат Європи в Таллінні.

Нагадаємо, за кілька днів до старту континентальної першості захворіла чемпіонка країни Анастасія Шаботова. Її замінила Марія Андрійчук, але й вона не зможе взяти участь у змаганнях. Фігуристка з Білої Церкви здала позитивний тест на коронавірус. Про це сайту Української федерації фігурного катання повідомив керівник делегації України на чемпіонаті Європи Даніль Амірханов.

«Згідно з правилами, учасники чемпіонату щоденно здають тести на ковід. Результат Марії виявився позитивним і вона була виключена зі списку учасників», – сказав Даніль Амірханов.

Олімпіада в Пекіні розпочнеться 4 лютого.

Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.

Тим часом на Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений.