Друга українська фігуристка злягла з хворобою перед Олімпіадою
Андрійчук здала позитивний тест на коронавірус
Українські фігуристки залишаться без змагальної практики перед зимовими Іграми у Пекіні. Вже друга наша спортсменка захворіла і пропустить чемпіонат Європи в Таллінні.
Нагадаємо, за кілька днів до старту континентальної першості захворіла чемпіонка країни Анастасія Шаботова. Її замінила Марія Андрійчук, але й вона не зможе взяти участь у змаганнях. Фігуристка з Білої Церкви здала позитивний тест на коронавірус. Про це сайту Української федерації фігурного катання повідомив керівник делегації України на чемпіонаті Європи Даніль Амірханов.
«Згідно з правилами, учасники чемпіонату щоденно здають тести на ковід. Результат Марії виявився позитивним і вона була виключена зі списку учасників», – сказав Даніль Амірханов.
Олімпіада в Пекіні розпочнеться 4 лютого.
Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.
Тим часом на Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений.
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