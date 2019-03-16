Українець Радівілов бере бронзу етапу Кубка світу в Баку і демонструє готовність до чемпіонату Європи



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Український гімнаст Ігор Радівілов здобув бронзову медаль етапу Кубка світу в Баку (Азербайджан) у вправах на кільцях.

Українець набрав 14,666 бала, поступившись представнику Азербайджану Нікіті Сімонову (14,800) і британцеві Кортні Таллочу (14,993).

Таким чином, олімпійський призер Лондона-2012 Радівілов продемонстрував гарну готовність до чемпіонату Європи, який відбудеться з 10 по 14 квітня в польському Щецині.

Ось склад збірної України, оголошений тренерським штабом команди напередодні.

Чоловіки: Петро Пахнюк, Євген Юденков, Владислав Грико, Максим Василенко (вільні вправи, перекладина), Владислав Гриневич (кінь, бруси), Ігор Радівілов (опорний стрибок, кільця)

Жінки: Діана Варинська, Валерія Осипова, Ангеліна Радіділова, Анастасія Бачинська

Відзначимо, що в складі відсутній олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який взимку переніс дві операції на ногах. Лідер збірної пропустить другий чемпіонат Європи поспіль. У жіночої збірної варто відзначити присутність у складі 16-річної Анастасії Бачинської, яка здобула дві медалі юнацьких Олімпійських ігор-2018.

Джерело: Xsport.ua