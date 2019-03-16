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    Українець Радівілов бере бронзу етапу Кубка світу в Баку і демонструє готовність до чемпіонату Європи

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    Ігор Радівілов вражає стабільністю результатів уже майже десятиріччя - Українець Радівілов бере бронзу етапу Кубка світу в Баку і демонструє готовність до чемпіонату Європи
    Ігор Радівілов вражає стабільністю результатів уже майже десятиріччя
    Xsport

    На континентальну першість наша команда поїде без Олега Верняєва

    Український гімнаст Ігор Радівілов здобув бронзову медаль етапу Кубка світу в Баку (Азербайджан) у вправах на кільцях.

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    Українець набрав 14,666 бала, поступившись представнику Азербайджану Нікіті Сімонову (14,800) і британцеві Кортні Таллочу (14,993).

    Таким чином, олімпійський призер Лондона-2012 Радівілов продемонстрував гарну готовність до чемпіонату Європи, який відбудеться з 10 по 14 квітня в польському Щецині.

    Ось склад збірної України, оголошений тренерським штабом команди напередодні.

    Чоловіки: Петро Пахнюк, Євген Юденков, Владислав Грико, Максим Василенко (вільні вправи, перекладина), Владислав Гриневич (кінь, бруси), Ігор Радівілов (опорний стрибок, кільця)

    Жінки: Діана Варинська, Валерія Осипова, Ангеліна Радіділова, Анастасія Бачинська

    Відзначимо, що в складі відсутній олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який взимку переніс дві операції на ногах. Лідер збірної пропустить другий чемпіонат Європи поспіль. У жіночої збірної варто відзначити присутність у складі 16-річної Анастасії Бачинської, яка здобула дві медалі юнацьких Олімпійських ігор-2018.

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    Джерело: Xsport.ua

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    чемпіонат Європи Олег Верняєв Ігор Радівілов спортивна гімнастика Діана Варинська Петро Пахнюк Нікіта Сімонов Кортні Таллоч Євген Юденков Владислав Грико Валерія Осипова Ангеліна Радіділова Анастасія Бачинська Максим Василенко Владислав Гриневич
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