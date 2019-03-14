ЗМІ: «радник Авакова», який попався на хабарі - колишній міністр спорту



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Віктор Корж - знаний фізкультурно-спортивний діяч Без Табу

Зараз Віктор Корж очолює Федерацію гімнастики України

Вимагачем хабара розміром майже 800 тисяч гривень, якого затримало СБУ, виявився колишнім радником Арсена Авакова, а нині є одним із керівників «міліцейського» фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Про це повідомила «Українська правда», посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Затриманим виявився перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», колишній радник міністра внутрішніх справ Віктор Корж.

«Корж зараз на відпочинку, попросив, щоб водій забрав гроші», - повідомили журналістам.

Водночас в МВС стверджують, що Корж не займає посади радника міністра Арсена Авакова з вересня 2018 року.

На сайті МВС з кінця 2017 немає інформації про Коржа, але з іншого боку, немає інформації й про його звільнення.

Зауважимо, що Віктор Корж - знана постать у спортивному житті України. Впродовж року (з грудня 2006-го по грудень 2007-го) він був міністром у справах сім'ї, молоді і спорту, тривалий час обіймає посаду віце-президента Національного олімпійського комітету.

Корж очолює Федерацію гімнастики України, є першим віце-президент Федерації біатлону України.