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    Українець Шотурма став одним з найкращих асистентів чемпіонату Європи з футзалу

    Петро тричі асистував партнерам по команді
    Гравець івано-франківського «Урагану» та збірної України Петро Шотурма увійшов до числа найкращих асистентів футзального Євро-2018. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Українець за три матчі, які провела збірна України, віддав три результативні передачі, передає офіційний сайт Асоціації футзалу України. І цей результат дозволив
    • Сьогодні, 21:10
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    Петро Шотурма Фото взяте з uefa.com
    Петро Шотурма Фото взяте з uefa.com

    Петро тричі асистував партнерам по команді

    Гравець івано-франківського «Урагану» та збірної України Петро Шотурма увійшов до числа найкращих асистентів футзального Євро-2018.

    Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

    Українець за три матчі, які провела збірна України, віддав три результативні передачі, передає офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    І цей результат дозволив українському футзалісту розділити почесне третє місце серед асистентів чемпіонату Європи. Разом з Шотурмою ідентичний результат мають іспанець Бебе, португалець Бруно Коелью та гравець збірної Азербайджану Болінья.

    Окрім того, після закінчення фіналу вперше в історії чемпіонатів Європи з футзалу була вручена нагорода найкращому гравцеві турніру.

    Її володарем став португалець Рікардінью – капітан переможців і найкращий бомбардир Євро-2018.

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    Нагадаємо, збірна України програла Іспанії в чвертьфіналі чемпіонату Європи.

    УЄФА чемпіонат Європи Збірна України футзал
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