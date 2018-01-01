Українець Шотурма став одним з найкращих асистентів чемпіонату Європи з футзалу
- Сьогодні, 21:10
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Петро тричі асистував партнерам по команді
Гравець івано-франківського «Урагану» та збірної України Петро Шотурма увійшов до числа найкращих асистентів футзального Євро-2018.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Українець за три матчі, які провела збірна України, віддав три результативні передачі, передає офіційний сайт Асоціації футзалу України.
І цей результат дозволив українському футзалісту розділити почесне третє місце серед асистентів чемпіонату Європи. Разом з Шотурмою ідентичний результат мають іспанець Бебе, португалець Бруно Коелью та гравець збірної Азербайджану Болінья.
Окрім того, після закінчення фіналу вперше в історії чемпіонатів Європи з футзалу була вручена нагорода найкращому гравцеві турніру.
Її володарем став португалець Рікардінью – капітан переможців і найкращий бомбардир Євро-2018.
Нагадаємо, збірна України програла Іспанії в чвертьфіналі чемпіонату Європи.