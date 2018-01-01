Українець Шотурма став одним з найкращих асистентів чемпіонату Європи з футзалу

Петро тричі асистував партнерам по команді

Гравець івано-франківського «Урагану» та збірної України Петро Шотурма увійшов до числа найкращих асистентів футзального Євро-2018. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Українець за три матчі, які провела збірна України, віддав три результативні передачі, передає офіційний сайт Асоціації футзалу України. І цей результат дозволив