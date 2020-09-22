  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець у 12 років став призером онлайн чемпіонату Європи зі швидких шахів

    • Розсилка
    Самуненков єдиний з українців, який виграв медаль&nbsp;на онлайн чемпіонаті Європи зі швидких шахів - Українець у 12 років став призером онлайн чемпіонату Європи зі швидких шахів
    Самуненков єдиний з українців, який виграв медаль на онлайн чемпіонаті Європи зі швидких шахів
    Світлина - Федерація шахів України

    Український юнак виявився серед кращих шахістів континенту

    Юний киянин Ігор Самуненков виборов бронзову медаль на онлайн чемпіонаті Європи зі швидких шахів у категорії до 12 років.

    Наш шахіст набрав сім залікових балів і за додатковими показниками випередив харків’янина Тихона Черняєва, який в підсумку посів четверте місце.

    Ще кілька українців увійшли до перших десяток. У турнірі «Опен 14» по 6,5 очок набрали Андрій Пальчук та Богдан Біловіл — шосте та дев’яте місця відповідно, у турнірі «Опен 16» десяту сходинку з 6,5 очками посів Владислав Ларкін.

    Серед дівчат найкращий результат у Юлії Олексієнко (категорія до 18 років) — восьме місце з шістьма очками, Марії Козаченко (до 14 років) — десяте місце, шість очок та Поліни Шарапової (до 12 років) — також десяте місце та шість очок.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Українець у 12 років став призером онлайн чемпіонату Європи зі швидких шахів
    Українець у 12 років став призером онлайн чемпіонату Європи зі швидких шахів
    Українець у 12 років став призером онлайн чемпіонату Європи зі швидких шахів

    Зазначимо, що на чемпіонаті Європи, який фінішував 20 вересня, Україну представляли 23 юних шахіста у вікових категоріях до 12-ти, -14, -16, -18 років.

    Додамо також, Ігор Самуненков ставав чемпіоном України з шахів у віці до десяти років. Також він ставав переможцем міжнародного турніру «Майбутні чемпіони Європи», який відбувся в Будапешті минулого року.

    Читайте також: Україна розгромила Росію в найбільшому шаховому онлайн-матчі в історії.

    Джерело: Спортивний комітет України

    Джерело: Федерація шахів України

    шахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies