Українець у 12 років став призером онлайн чемпіонату Європи зі швидких шахів



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Самуненков єдиний з українців, який виграв медаль на онлайн чемпіонаті Європи зі швидких шахів Світлина - Федерація шахів України

Український юнак виявився серед кращих шахістів континенту

Юний киянин Ігор Самуненков виборов бронзову медаль на онлайн чемпіонаті Європи зі швидких шахів у категорії до 12 років.

Наш шахіст набрав сім залікових балів і за додатковими показниками випередив харків’янина Тихона Черняєва, який в підсумку посів четверте місце.

Ще кілька українців увійшли до перших десяток. У турнірі «Опен 14» по 6,5 очок набрали Андрій Пальчук та Богдан Біловіл — шосте та дев’яте місця відповідно, у турнірі «Опен 16» десяту сходинку з 6,5 очками посів Владислав Ларкін.

Серед дівчат найкращий результат у Юлії Олексієнко (категорія до 18 років) — восьме місце з шістьма очками, Марії Козаченко (до 14 років) — десяте місце, шість очок та Поліни Шарапової (до 12 років) — також десяте місце та шість очок.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи, який фінішував 20 вересня, Україну представляли 23 юних шахіста у вікових категоріях до 12-ти, -14, -16, -18 років.

Додамо також, Ігор Самуненков ставав чемпіоном України з шахів у віці до десяти років. Також він ставав переможцем міжнародного турніру «Майбутні чемпіони Європи», який відбувся в Будапешті минулого року.

Джерело: Спортивний комітет України

Джерело: Федерація шахів України