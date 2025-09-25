Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
Україна продовжує підготовку до Євро-2026

Україна забила Литві п'ять голів

Збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 провела другий товариський матч проти команди Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У першому поєдинку в містечку Йонава підопічні Олександра Косенка розгромили литовців із рахунком 7:0. У вчорашньому ж матчі суперник чинив більший опір.

Незважаючи на велику ігрову й територіальну перевагу синьо-жовтих у першому таймі, рахунок відкрили саме господарі майданчика. На 7-й хвилині Юстінас Загурскас зі стандарту переграв нашого голкіпера Юрія Савенка. Попри це, атаки збірної України таки принесли результат. На 14-й хвилині Артем Фаренюк ударом із гострого кута відновив паритет, а ще за хвилину Андрій Мельник класно виконав стандарт – 2:1. За дві хвилини до сирени на перерву Даниіл Абакшин із близької відстані забив третій м'яч у ворота литовців. 

Другий тайм став продовженням першого. Українці багато атакували, мали кілька хороших нагод забити, але дуже класно зіграв воротар литовської збірної. Натомість на 34-й хвилині Едгарас Баранаускас в одній із небагатьох контратак скоротив відставання своєї команди. Але за 30 секунд просто взірцева комбінація збірної України призвела до гола Михайла Зварича в майже порожні ворота суперника. Ще за хвилину Мельник скористався обрізкою литовців – 5:2. Наостанок Володимир Дерендяєв дещо підсолодив пігулку господарям. Тож 5:3 – перемога збірної України.  

Товариський матч національних збірних із футзалу

Литва – Україна – 3:5 (1:3)

Голи: Загурскас (7), Баранаускас (34), Дерендяєв (37) – Фаренюк (14), Мельник (15, 36), Абакшин (18), Зварич (34).

Здобувши шість перемог у шести матчах основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, збірна України оформила путівку до фінального турніру, який проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках Латвії, Литви та Словенії.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні. По дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія, Литва, Словенія, Україна, Іспанія, Португалія, Франція, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, білорусь, а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: футзал спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У листопадове вікно матчів Україна потрапила до групи з трьома командами – Румунією та Литвою
Збірна України з хокею візьме участь у новому турнірі: який формат змагань
Вчора, 17:08
Україна здобула п'ять медалей світової першості з армрестлінгу
Україна здобула п'ять медалей світової першості з армрестлінгу
Вчора, 12:09
Наразі до World Boxing входять 125 країн
Федерація боксу України увійшла до складу World Boxing
23 вересня, 14:06
У напруженій боротьбі на Гран-прі з висотою перешкод 155 см Анастасія посіла третє місце
Бондарєва здобула бронзу міжнародних змагань з кінного спорту
22 вересня, 12:48
У зануренні з постійною вагою без ластів українська фридайверка є також рекордсменкою світу
Садурська стала чемпіонкою світу з фридайвингу
15 вересня, 18:44
Сергію Колунову не подобається іноземна музика
Депутат Думи пропонує заборонити іноземну музику на спортивних заходах у РФ
15 вересня, 12:36
Цими днями «Сокіл» відбув на серію товариських матчів за кордон
Київський «Сокіл» у наступному сезоні виступатиме в чемпіонаті Румунії – ЗМІ
29 серпня, 11:18
Біатлоніст зробив постріл із дробовика, куля зачепила 50-річного хрещеного батька спортсмена
Суд оштрафував біатлоніста, який під час полюванню випадково вистрілив у хрещеного
28 серпня, 12:16
Російські борці Заур Угуєв та Абулрашид Садулаєв у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
28 серпня, 10:36

Новини

Біатлоніст Мандзин розповів про підготовку до нового сезону
Біатлоніст Мандзин розповів про підготовку до нового сезону
Два легіонери відмовилися повертатися до «Кривбасу»
Два легіонери відмовилися повертатися до «Кривбасу»
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА

Новини

Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
Сьогодні, 11:09
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua