Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву

Україна забила Литві п'ять голів

Збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 провела другий товариський матч проти команди Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У першому поєдинку в містечку Йонава підопічні Олександра Косенка розгромили литовців із рахунком 7:0. У вчорашньому ж матчі суперник чинив більший опір.

Незважаючи на велику ігрову й територіальну перевагу синьо-жовтих у першому таймі, рахунок відкрили саме господарі майданчика. На 7-й хвилині Юстінас Загурскас зі стандарту переграв нашого голкіпера Юрія Савенка. Попри це, атаки збірної України таки принесли результат. На 14-й хвилині Артем Фаренюк ударом із гострого кута відновив паритет, а ще за хвилину Андрій Мельник класно виконав стандарт – 2:1. За дві хвилини до сирени на перерву Даниіл Абакшин із близької відстані забив третій м'яч у ворота литовців.

Другий тайм став продовженням першого. Українці багато атакували, мали кілька хороших нагод забити, але дуже класно зіграв воротар литовської збірної. Натомість на 34-й хвилині Едгарас Баранаускас в одній із небагатьох контратак скоротив відставання своєї команди. Але за 30 секунд просто взірцева комбінація збірної України призвела до гола Михайла Зварича в майже порожні ворота суперника. Ще за хвилину Мельник скористався обрізкою литовців – 5:2. Наостанок Володимир Дерендяєв дещо підсолодив пігулку господарям. Тож 5:3 – перемога збірної України.

Товариський матч національних збірних із футзалу

Литва – Україна – 3:5 (1:3)

Голи: Загурскас (7), Баранаускас (34), Дерендяєв (37) – Фаренюк (14), Мельник (15, 36), Абакшин (18), Зварич (34).

Здобувши шість перемог у шести матчах основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, збірна України оформила путівку до фінального турніру, який проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках Латвії, Литви та Словенії.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні. По дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія, Литва, Словенія, Україна, Іспанія, Португалія, Франція, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, білорусь, а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».