Українські паралімпійці посіли перше місце на чемпіонаті світу з академічного веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українські паралімпійці посіли перше місце на чемпіонаті світу з академічного веслування
Анна Шеремет вперше стала чемпіонкою світу

Наші спортсмени вибороли 1 золоту та 2 срібні медалі

Національна паралімпійська збірна України з веслування академічного стала першою на чемпіонаті світу в Шанхаї. Про це інформує «Главком».

Наші спортсмени вибороли 1 золоту та 2 срібні медалі та посіли перше місце за загальною кількістю нагород та друге за кількістю золотих.

Наші медалісти чемпіонату світу-2025:

  • «Золото»: Анна Шеремет (PR1W1x) – вперше стала чемпіонкою світу.
  • «Срібло»: Роман Полянський (PR1M1x).
  • «Срібло»: Дарія Котик / Станіслав Самолюк (PR3Mix 2x).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

