Російський лучник Гарєєв, який має військове звання, пропустив чемпіонат світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гарєєв не взяв участі у головному старті року

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука проходить у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня.

Титулований російський лучник Артур Гарєєв, який має військове звання рядового армії РФ, після звернення «Главкома» до Міжнародної федерації стрільби з лука зник з переліку учасників чемпіонату світу.

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука проходить у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня.

Гарєєв раніше був присутній у заявці світової першості. Разом з тим, він є членом військового спортивного клубу ЦСКА та має військове звання рядового армії РФ. Інформацію про причетність Гарєєва до армії країни-агресора «Главком» передав до Міжнародної федерації стрільби з лука.

Російський лучник Гарєєв, який має військове звання, пропустив чемпіонат світу фото 1

У підсумку, росіянин зник з переліку учасників світової першості. Таким чином, він пропустив головний старт року.

Міжнародна федерація стрільби з лука офіційно не пояснювала причини, з яких Гарєєв не взяв участі у світовій першості.

Така модель поведінки є доволі звичною для багатьох міжнародних спортивних федерацій, які уникають публічних коментарів щодо фактів підтримки російськими спортсменами війни проти України.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустить чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Як повідомляв Base of Ukrainian sports, раніше Гомбоєва була присутня у заявці світової першості.

Російський лучник Гарєєв, який має військове звання, пропустив чемпіонат світу фото 2

Після цього з ініціативи «Главкома» Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої.

У листі зазначалося, що у 2022 році росіянка незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим.

Також вона була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим.

Крім того, Гомбоєва є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.

Російський лучник Гарєєв, який має військове звання, пропустив чемпіонат світу фото 3

Наразі росіянка відсутня в переліку учасників світової першості. Отже, вон втратила можливість взяти участь у головному старті року.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян відзначилася новою скандальною витівкою

Єгорян на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

