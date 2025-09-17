Збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса

У лютому наступного року наша команда зіграє в Плей-офф Першої Світової групи

Збірна України з тенісу опустилася на одну сходинку в рейтингу націй і дізналася потенційних суперників у наступному матчі Кубку Девіса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Міжнародна тенісна федерація опублікувала нову редакцію світового рейтингу серед чоловічих збірних.

Після перемоги над командою Домініканської Республіки в матчі Другої Світової групи Кубка Девіса збірна України опустилася на одну сходинку і посідає 41-е місце в оновленому рейтингу націй.

У лютому наступного року наша команда зіграє в Плей-оф Першої Світової групи. Разом з Україною на цій стадії гратимуть 12 збірних, які також виграли свої матчі у Другій Світовій групі, і 13 команд, які програли в матчах Першої Світової групи.

Оскільки збірна України потрапляє до посіву, то зіграє з кимось із 13 збірних, які не будуть посіяні

Сіяні збірні

17 Фінляндія (I)

25 Швейцарія (I)

27 Португалія (I)

28 Китайський Тайбей (I)

30 Боснія і Герцеговина (I)

31 Казахстан (I)

32 Ізраїль (I)

35 Туреччина (I)

36 Польща (I)

38 Колумбія (I)

39 Греція (I)

40 Румунія (II)

41 Україна (II)

Несіяні збірні

42 Єгипет (II) – виїзний матч

43 Люксембург (I) – господар матчу за жеребом

44 Монако (II) – виїзний матч

45 Литва (II) – домашній матч

46 Марокко (II) – домашній матч

47 Мексика (II) – господар матчу за жеребом

48 Нова Зеландія (II) – господар матчу за жеребом

51 Туніс (I) – домашній матч

51 Ліван (II) – виїзний матч

53 Гонконг (II) – господар матчу за жеребом

59 Китай (II) – господар матчу за жеребом

64 Словенія (II) – господар матчу за жеребом

65 Парагвай (II) – господар матчу за жеребом

Жеребкування відбудеться 23 вересня.

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.